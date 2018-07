15 ¿Va a llevar velo?

“Es que no hemos hablado ese tema todavía, en realidad, el traje va a evolucionar mucho, es un traje de costura, y en principio no es un traje que venga confeccionado de fábrica, sino que lo hacemos todo en este taller, un taller artesano. En las distintas pruebas del traje vamos poniendo y quitando cosas dependiendo de su gusto, es un tema que no hemos hablado todavía, la verdad”.