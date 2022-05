Ana María Aldón se ha convertido en el nuevo fichaje de ‘Sálvame’. Ejercerá como diseñadora en la ‘Sálvame Fashion Week’, un formato que llevaba guardado en un cajón seis años y que corre a cargo de productora ‘La Fábrica de la Tele’. Si bien ella afirma estar muy ilusionada, lo cierto es que su decisión ha sorprendido tanto a íntimos como a extraños. Cabe recordar la mala relación de su marido Ortega Cano con el espacio vespertino, contra quien no ha dudado en estallar públicamente en multitud de ocasiones por diferentes motivos. Se dudó sobre su orientación sexual, por lo que estudió demandarles y no escondió su cabreo cuando se destaparon supuestos secretos de su matrimonio con Rocío Jurado. Según ha podido saber SEMANA, el diestro no entiende que Ana María haya aceptado después de todo lo sucedido, al igual que tampoco lo entiende su familia. Están disgustados y así se lo han hecho saber a la propia Aldón.

La docuserie de Rocío Carrasco provocó que todos los familiares de su madre volvieran a estar en el punto de mira. Ortega Cano se mostró tan cansado con la presión que incluso estalló delante de las cámaras al preguntarle por la relación que tenía con su mujer cuando sonaron rumores de crisis: «¡Yo paso de todo ya! ¡Dejadme tranquilo! ¡Idos a otro sitio ya!». Entonces se volvió a hacer evidente el mal rollo que existe entre el programa de televisión y Ortega Cano, una tensa situación por la que parecía imposible que alguien del clan empezara a trabajar en ‘Sálvame’. Sin embargo así ha sido y las tiranteces en el matrimonio vuelven al presentes, pues Ortega Cano se siente en cierto modo traicionado por ella. «No se lo esperaba y está decepcionado», dicen a SEMANA.

Aunque Ana María está encantada con esta oportunidad laboral, todo apunta a que Ortega Cano no estará presente en la semana de la moda del programa, donde ella vestirá a los colaboradores y presentadores y lo cual le servirá como escaparate de cara a otros proyectos. El torero podría no querer dejar atrás todo lo que ha pasado, ya que para él no ha sido fácil en absoluto lidiar con ciertas informaciones. Es el próximo 23 de mayo cuando se hará público el trabajo final de Ana María Aldón, fecha que, a buen seguro, se aprovechará para saber más allá de su profesión en el plató. La diseñadora deberá de lidiar con ciertas cuestiones o dudas sobre su matrimonio, pero ¿convencerán sus respuestas o solo servirán para avivar la guerra que mantiene su esposo con el programa de televisión?

Para Ortega Cano no solo le es complicado pasar página por lo dicho de él, también por lo que se ha dicho sobre su hija. Desde allí se ha asegurado que Gloria Camila «tiene una mentalidad sumamente machista» y que estaba «desubicada», al igual que su prima Rocío Flores.

