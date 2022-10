La relación de Ortega Cano y Ana María Aldón parece ser una auténtica montaña rusa. Cada día su historia da un nuevo giro, prueba de ello que el torero se mostrara confiado en una posible reconciliación y poco después que se dijera que él había quien había iniciado los trámites de divorcio. Por ello, es difícil imaginar cuál será el final de su relación, si decidirán darse una segunda oportunidad o si por el contrario darán carpetazo a su matrimonio. Justo después de que Ortega Cano dijera que para él lo más natural era reconciliarse con su todavía mujer, Ana María Aldón se ha mostrado tajante sobre ello, tal y como podrás ver en el vídeo que te ofrecemos en este artículo.

Vídeo: Europa Press

Fue hace tan solo unos días cuando Ana María Aldón contó que ya no hacían vida de pareja, aunque seguían viviendo en la misma casa. Ella entonces no se planteaba dar pasos atrás, por lo que no extrañó que después de sus declaraciones Ortega Cano se pusiera en contacto con abogados matrimonialistas para poner fin a su matrimonio, según la periodista Paloma García Pelayo: «Ortega Aldón han iniciado los trámites de divorcio. Una de las partes se ha puesto en contacto con un despacho muy conocido, especializado en derecho matrimonialista. La iniciativa es de Ortega». Aseguró que era de mutuo acuerdo, una información que no termina de descuadrar si se tiene en cuanta que Ana María Aldón ha asegurado que el torero no ha tratado de reconquistarla.