Desde que hablara abiertamente de sus problemas de pareja con José Ortega Cano en el plató de ‘Viva la vida‘, no hay quien pare a Ana María Aldón. La imagen de mujer discreta que antaño acompañó en un discreto segundo planto al torero ha quedado muy atrás. La nueva Ana María se muestra cada vez menos dispuesta a callarse lo que piensa y lo que siente. Y cada vez es más habitual verla hablando de manera abierta sobre su vida, de la que parece haber tomado las riendas con verdadera fuerza. Desgarradoramente sincera, la diseñadora ha compartido un mensaje en las redes sociales que demuestra a la perfección el momento que atraviesa.

«A veces tengo la motivación por las nubes, otras veces me cuesta hasta respirar», arranca diciendo en un post publicado en su perfil de Instagram. Acompañando al texto aparece Ana María caminando con paso firme por un amplio pasillo. «A veces tengo la energía suficiente para sacar mil proyectos a la vez, otras los quisiera cancelar», continúa.

«Aún me queda mucho por aprender»

A sus 44 años, Ana María Aldón tiene claro que «ahora es momento de recordar que todo esto forma parte del aprendizaje de la vida» y que el camino que queda por recorrer seguro que le trae nuevas enseñanzas: «Aún me queda mucho por aprender».

No cabe duda de que Ana María Aldón no piensa quedarse callada. Recientemente ha reconocido que tiene el mismo derecho que los demás a hablar de su propia vida. «Contra todo el mundo no puedo luchar. Bastante tengo con llevar mi vida para adelante y no volver a caer en ese pozo», ha afirmado sobre todos los comentarios que se están haciendo sobre ella en los distintos platós de Mediaset. «Me dañarán si yo me dejo que me dañen», ha manifestado.

A Ortega Cano no le ha pedido que la «defienda», sino «que se posicione»

Cansada de que se especule con una crisis en su matrimonio con José Ortega Cano, la diseñadora lleva meses copando titulares. E insistiendo en que no tiene intención alguna de separarse de su marido. Eso sí, ha admitido que entre ellos existen diferencias. La andaluza desea que su marido vuelva a ser más activo, como era antes, que sonría, que salgan juntos y que vuelvan a disfrutar de las cosas que tanto les gusta hacer juntos. No hay crisis, pero sí ha habido un toque de atención para que las cosas cambien. Esto explica que no ocultara que le molestaron las palabras de su marido a raíz de sus palabras durante una reciente llamada al programa ‘Viva la vida’.

«Yo he pedido que me defienda, no que se posicione. Me sentía mal, no le he pedido eso nunca. Él dice que se posiciona de mi parte y yo creo que es que entiende mi postura. Yo a él no le he pedido eso. Sé cómo es. Él quiere a todos. Le dio la realísima gana llamar y yo sé que él quiere estar conmigo”, ha sentenciado.

Sobre su relación con el diestro, Ana María Aldón ha confirmado que las cosas están mucho mejor y que la pasada Semana Santa la han pasado juntos y ya se ha producido un cambio favorable entre ellos: «Él estaba muy venido abajo y ahora lo veo que está haciendo cosas, con proyectos… Y conmigo también muy bien».

Ana María Aldón ha recordado la depresión que superó hace dos años

En esta nueva etapa de sinceridad sin filtros, Ana María ha explicado de manera muy clara cómo fue la depresión a la que hizo frente hace dos años. «Cuando vine de ‘Supervivientes vine limpia, sabía que era valiente. En 2014, cuando mi marido no estaba, había días que me caía, coincide cuando mi marido ya está dentro, no estaba acostumbrada a esa presión mediática. Cogía el coche, hacía muchos kilómetros con un niño de un año de edad y aquella situación veía que me iba a superar, iba conduciendo por la noche y las luces se amontonaban, mi corazón latía muy lento, tenía que tener la fuerza, tenía que sacarla de donde fuera, y es cuando el médico decidió medicarme«, ha relatado.

Una de las cosas que ha ayudado a Ana María Aldón a tener la fortaleza y el talante suficiente para hacer frente a los contratiempos es su familia, a la que está muy unida. «Mi familia es el espejo en el que me quiero mirar, siento la misma admiración que ellos tienen hacia mí. De ellos me llevo la humildad, son muy trabajadores, no tengo miedo al trabajo, a enfrentarme a cosas nuevas, no lo he tenido, el corazón tan grande que tienen todos, el respeto», ha destacado.

