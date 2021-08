La colaboradora se ha llegado a preguntar en el motivo por el que está con el torero si este sigue completamente enamorado de Rocío Jurado.

Después de que José Ortega Cano se convirtiera en el auténtico protagonista de ‘Viva el verano’, Ana María Aldón no ha podido evitar venirse abajo al recordar el momento en el que su marido habló de su amor con Rocío Jurado durante su entrevista. Unas declaraciones que ha provocado que la colaboradora de ‘Viva la vida’ se parara a pensar en su relación con el diestro y que ha terminado con la de Sanlúcar de Barrameda preguntándose el motivo por el que está con el torero si este sigue completamente enamorado de «La Más Grande».

Entre lágrimas y completamente emocionada, Ana María Aldón reconocía que le provocaba muchos sentimientos el hecho de ver a José Ortega Cano hablar con tanto cariño de su primera mujer, Rocío Jurado. A pesar de que entiende todas y cada unas de las palabras y testimonios que este decidió compartir con la audiencia, la colaboradora confiesa que se llegó a sentir como una mera espectadora durante la entrevista de su marido. «Te llegas a plantear que qué hago yo aquí si este hombre sigue enamorado de ella. Ella no está«, comentaba afectada.

Completamente compungida, Ana María Aldón entiende que haya muchas personas que piensen que se ha aprovechado de la situación, pero insiste en que nadie la conoce. «No tienen la oportunidad de ver mi día a día y la presión a la que me expongo cada día. La vida nos ha cruzado en su camino, nos ha dado un hijo maravilloso y aquí seguimos», confesaba.

Aunque se siente querida por el torero, la exconcursante de ‘Supervivientes 2020’ reconoce que el amor entre Ortega Cano y Rocío Jurado fue «grande, idílico y maravilloso» y llegó a vivirlo al igual que el resto de los españoles. «Le conozco a él y los sentimientos que tiene y cómo ama Rocío. Llega un momento en el que me sentí que lo estaba viendo como una espectadora, pero es que soy su mujer«, se quejaba.

Tiene asumido el amor que siente Ortega Cano por Rocío Jurado

Ana María Aldón confiesa que tiene completamente asumido los sentimientos que tiene José Ortega Cano hacia su primera mujer e insiste en que no quiere que estos desaparezcan, pero sí insiste en encontrar su lugar. «La que no está es ella, ella está en una imagen y en el corazón de su gente», comenta. Asimismo, admite que no quiere cambiar y que se siente orgullosa de sus orígenes: «Hay gente que piensa que me he comparado con Rocío Jurado, es mentira. Yo quiero ser la misma persona de siempre, la que vendía melones, soy quien quiero ser. A mí no me ofende nadie cuando me dicen ‘la frutera’, es un trabajo muy digno».