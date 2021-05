La colaboradora ha aclarado la razón por la que ha faltado al ‘Día Internacional de Rocío Jurado’ y en su lugar ha estado trabajando en ‘Viva la vida’.

El 15 aniversario de la muerte de Rocío Jurado ha reunido a su familia en la localidad natal de la artista, Chipiona. Rocío y David Flores han sido los grandes protagonistas. Los hijos de Rocío Carrasco se mostraban totalmente conmovidos en el cementerio donde no ha faltado José Ortega Cano quien acudía sin su mujer. Ana María Aldón se ha pronunciado sobre su ausencia en esta señalada jornada.

La colaboradora ha cumplido con su trabajo en el programa ‘Viva la vida’, pero esta no ha sido la razón por la que ha faltado a este ‘Día Internacional de Rocío Jurado’. Aclaraba que nunca ha acudido porque no deseaba robar cierto protagonismo en un día muy sentido para la familia. «No es mi lugar estar ahí», ha señalado.

No deseaba ser foco de la noticia ni que los reporteros gráficos captasen imágenes suyas. «Yo no quiero incomodar a nadie», ha asegurado mientras matizaba que hablaba desde su punto de vista. Por su parte, su marido reconocía que varios le habían preguntado por ella en Chipiona donde aseguraba tener muchos seguidores. «Yo estoy todo el año con él. Si este día no estoy a su lado es porque hay mucha gente que le acompaña en este día tan especial para todos. No creo que sea necesario».

El torero ha intervenido en directo en el programa en el que colabora su mujer donde ha confirmado que el día había ido «magnífico». Así valoraba la jornada: «Ha sido una misa preciosa en el Santuario de la Virgen de Regla. El lugar estaba llenísimo de gente y hemos disfrutado mucho. Después de ahí nos hemos ido al cementerio donde estaba su tumba con unos claveles preciosos rojos. Está siendo un día muy completo».

Respecto a David Flores, quien estaba muy conmovido en el homenaje, afirmaba lo siguiente: «Estaba muy feliz y contento y su hermana Rocío, igual. Han compartido con todos nosotros unas horas bastante agradables». Recordaba que la niñez de ambos había estaba marcada por la figura de la artista.

El torero habla sobre Rocío Carrasco

No se esperaba que acudiera Rocío Carrasco, sin embargo, ha estado muy presente. En el cementerio, ha habido alguien que ha gritado su nombre. Una anécdota a la que Ortega Cano no le ha dado mayor importancia: «Yo la verdad es que no he escuchado casi nada. No me he dado cuenta. Estaba tan metido en la tumba de Rocío y mi cabeza estaba en otra cosa. Me lo han dicho después. Cada uno es libre de decir lo que quiera. Aquí no se va a llevar la contra porque alguien diga el nombre de otra persona». Recordaba que ella hace tiempo que no viaja a Chipiona. «No le pongo ningún problema porque no haya venido o deje de venir. Respeto lo que está haciendo, cada uno tiene su vida. No tengo nada en su contra, tampoco de Fidel Albiac».