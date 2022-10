Hace unos días, Rocío Carrasco realizó una durísimas declaraciones sobre Ortega Cano en el plató de ‘En el nombre de Rocío’. La hija mayor de Rocío Jurado lo acusaba de haber maltratado a su madre. «Ortega Cano echó a mi madre de Yerbabuena en varias ocasiones», decía. «No actuó bien con ella. Se daban situaciones imperdonables que no se tenían que dar». Ante tales acusaciones, Ana María Aldón se ha mostrado tajante. La diseñadora, que ha ofrecido nuevos detalles sobre su divorcio en ‘Sálvame’, ha negado que el torero le haya puesto la mano encima: «Jamás me ha dado una hostia mi marido, que lo sepa todo el mundo».

La diseñadora ha contado que jamás ha sido víctima de violencia de género por parte de su marido: «No he sido persona de soportarlo… Es algo que yo he vivido una bestialidad, desde que tengo uso de razón, y no lo permitiría. Conmigo jamás ha tenido episodios como los que ha relatado Rocío Carrasco».

Las palabras de Ana María Aldón llegan en un momento crucial para el matador de toros. Este fin de semana confirmaba que su matrimonio está roto y que ambos han comenzado ya los trámites de divorcio. «Nos vamos a divorciar porque ya no podemos continuar así», dejaba saber en televisión, a través de un escrito enviado al periodista Aurelio Manzano. «El cariño y el amor nunca se pierden. Cuando yo quiero y me tratan bien, voy a morir. Pase lo que pase, yo siempre tendré por Ana María un cariño especial».

Fue el pasado 18 de octubre cuando Rocío Carrasco recordaba uno de los episodios más dolorosos para Rocío Jurado. Una noche, la cantante llamó por teléfono a su hija en mitad de la noche. Eran las 3 de la madrugada: «Yo estaba en Sevilla y me dijo: ‘¿Podéis venir a recogerme?’. Cuando llegué me la encontré en las escaleras de la finca con dos maletas… Le dije: ‘¿esto que es?’. Y me dijo: ‘Me ha dicho que me vaya’. ¡Eso lo he vivido yo!».