Ana María Aldón ha reaccionado a la última entrevista de Amador Mohedano. El hermano de Rocío Jurado se sentó en ‘Viernes Deluxe’ donde se pronunció sobre Rocío Carrasco. Además, recordó una decisión importante de su sobrina que según dijo en su día se negó a incluir la figura de José Ortega Cano en una tv-movie dedicada a ‘la más grande’. La mujer del torero se ha mostrado totalmente desconcertada con en este tema.

Durante su intervención en ‘Viva la vida’, ha confirmado que era conocedora de este asunto, pero que no se lo contó su marido. «No fue por boca de Ortega Cano por quien conocí el tema. Pretendía apartarlo de la tv movie. A día de hoy yo no lo entiendo». Recordaba que había sido el segundo marido de la artista con quien compartió una etapa muy importante: «Se trata de una persona que ha formado parte de su vida con quien tuvo dos hijos. No lo puedes hacer desaparecer de un plumazo». Asimismo señalaba que no sabía quien le contó esta anécdota, pero que estaba en su derecho de no revelar su identidad.

Todo apunta a que en la segunda entrega de la docu-serie de Rocío Carrasco que se estrenará en otoño, José Ortega Cano será más protagonista si cabe. Ante esto, Ana María Aldón señalaba lo siguiente: «Tengo esta impresión desde la primera docu-serie. Yo tengo mi teoría de lo que pasó». Respecto a la posibilidad de que exista una diario en el que Rocío Jurado anotase su día a día y el torero se vea perjudicado, la colaboradora se mostraba tajante: «Si yo quiero contar algo antes de que me pase nada lo contaría. Y lo que me he llevado a la tumba me lo llevaría conmigo».

Amador se sincera

Amador Mohedano recordó en su entrevista que la cineasta Gracia Querejeta estaba interesada en realizar una serie para televisión sobre la figura de Rocío Jurado. Viajó hasta Chipiona donde él le hizo de guía, pero tras una reunión con Rocío Carrasco esta se negó a que se incluyera a José Ortega Cano en la misma. Algo que él tampoco entendió porque había sido el segundo marido de la cantante con quien tuvo dos hijos, Gloria Camila y José Fernando.

El hermano de Rocío Jurado también aprovechó para desmentir parte del testimonio de su sobrina en su sonada docu-serie. Aseguró que era mentira que se quedase con dinero de la exclusiva de su luna de miel. «Lo de la boda no es cierto. Yo tampoco sabía a dónde iba de luna de miel. Creo que no lo sabía ni la madre. Es mentira que me quedé con dinero de la exclusiva». Y es que ella dijo sentirse traicionada en su momento y por este motivo se negó a que fuera su representante. Amador se defendía: «Nunca he querido ser su manager porque no la podía atender como se merecía en ese momento».