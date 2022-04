Ana María Aldón lleva semanas empeñada en ser noticia. Primero ha sido la supuesta crisis con su marido, Ortega Cano, que ella misma se ha encargado de alimentar durante semanas y que ha provocado durante días infinidad de titulares. De un tiempo a esta parte ha dejado de lado la prudencia que la caracterizaba y ha empezado a hablar de todo y de todos, incluidos los miembros de la familia del torero, a los que ha señalado de cosas muy graves. Pero no solo eso, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha vuelto a mostrar cierta defensa por Rocío Carrasco, enemiga pública número uno de su marido.

De la hija de Rocío Jurado ya habló en exclusiva para SEMANA en octubre de 2020, cuando este medio le hizo una entrevista, en la que también habló de todo y de todos. En aquella ocasión una de sus declaraciones trajo cola: «Hay que respetar a Rocío Carrasco». Pues bien, pocos días después de que este número saliera a la venta, la mujer de Ortega Cano se atrevió a decir que esa declaración, que fue el titular de la entrevista, se había sacado de contexto.

«No podemos olvidarnos de una cosa. Si ella (Rocío Carrasco) quiere vivir de una determinada manera hay que respetarla porque es su manera de vivir la vida. Ella es dueña de su vida y ella sabrá lo que hace. Yo no me pongo ni de una parte ni de la otra. Y no es que te esté toreando, es que en casa digo lo mismo. Yo desde el primer momento que entré en esta casa me mantuve al margen porque yo he coincidido con Rocío una vez, no la conozco de nada y ¿quién soy yo para juzgar qué?». Esta fue su declaración tal cual y así se reflejó en las páginas de SEMANA. Como se puede comprobar no hay nada sacado de contexto.

Ana María Aldón ya habló de respetar a Rocío Carrasco en SEMANA

Unos días después dijo en el plató de su programa que no entendía a Rocío, pero que no le quedaba más remedio que respetarla. «Dije que había que respetarla, esté o no de acuerdo. No me posicioné a favor de nadie. Lo más importante son los niños, que han sufrido mucho», decía a modo de aclaración y confirmando lo que incomprensiblemente había negado, que “había que respetarla”.

Pues bien, hace unos días concedía una entrevista en Lecturas y se demuestra que viene a decir lo mismo que ya contó ella en SEMANA hace casi dos años y que trató de desmentir días después. Vuelve a mostrarle su apoyo públicamente a la hija de Rocío Jurado e incluso confirma que pidió respeto para Rocío porque «¿qué pensaban, que iba a tirarle piedras y lapidarla?».

Sabe qué le diría a Rocío Carrasco si se reuniera con ella

Ahora achaca el mal momento personal de Rocío Carrasco a su salud mental. «He visto que lo ha estado pasando muy mal y sé que una persona cuando no tiene la salud mental bien hace cosas que los demás no entienden», declara ahora. Además, se compara con la hija de Rocío Jurado, diciendo que, como ella, Rocío también ha llegado a situaciones límites. Ana María Aldón no tendría problemas en hablar con ella y decirle varias cosas para que trate de superar los años más complicados de su vida: «Le diría a Rocío Carrasco que empiece a soltar lastres, que pesa todo mucho y no te dejan avanzar. Tengo dos hijos también. Que siga luchando por ellos», dice rotunda.

