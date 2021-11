Ana Guerra ha regresado a los photocalls, acudiendo a la alfombra roja de los Premios Dial, después del revuelo generado por un vecino que se queja de que sus ensayos hasta altas horas de la madrugada le impedían dormir, así como le dificultan poder trabajar con normalidad desde su casa. La cantante acudió a la cita con la gala celebrada en Tenerife dispuesta a dejar claro algunos puntos sobre las quejas de su vecino, que en tan solo unas horas se hicieron virales y generaron ríos de tinta en las redacciones.

Vestida con un impresionante conjunto en rojo de falda larga de vuelo y un top palabra de honor, Ana Guerra no ha tenido reparos en entrar a valorar las palabras de su ‘vecino traidor’, ese que se queja constantemente en las redes sociales de que no puede llevar una rutina ordenada por culpa de la cantante, que prepara sus trabajos musicales en horarios imposibles. En un vídeo, el vecino hablaba a cámara mientras de fondo se escuchaba a Ana Guerra cantar a viva voz: “¿Cómo voy a trabajar ahora? No quiero escuchar a Ana Guerra todo el día”, suplicaba convirtiéndose en un fenómeno viral en las redes sociales.

Ahora, Ana Guerra ha contado su propia versión, divertida con lo que se ha generado alrededor de su vecino, aunque quiere dejar claro varios puntos. Lo hace desde la alfombra roja de los Premios Dial, donde mantiene que es cierto que trabaja durante muchas horas desde su casa y que en ocasiones puede venirse arriba y cantar más alto de lo deseable, aunque asegura que ha cumplido a rajatabla las restricciones de decibelios permitidos por ley según las horas establecidas. La cantante ha querido mandarle un mensaje directo a su vecino para informarle de que deberá sufrirla aún un tiempo más a la espera de triunfar y comprarse una mansión en las afueras. También que, si él dice que trabaja en casa, ella también y que aún deberá, aunque no duda en recalcar que ya le ha pedido disculpas por si se ha convertido en un infierno para su vecindario. Vea el vídeo y descubre las excusas de Ana Guerra, además de la advertencia que le hace a su ya famoso vecino.