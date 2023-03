Ana Fernández escribe una conmovedora carta a Santi Trancho, su novio fallecido hace 8 años

Ana Fernández perdió a su novio en un accidente de moto. El cámara que acompañaba a 'Frank de la jungla' falleció cuando estaba a punto de cumplir 32 años en un accidente de moto y, desde entonces, la que era su novia no ha dejado de recordarle año tras año. Esta vez ha querido hacerlo dando las claves para superar algo parecido a quien como ella ha pasado una situación similar. Aunque hay heridas que ha sido incapaz de cerrar, la actriz ha conseguido recordar sin dolor a alguien que le hizo especialmente feliz. A ese chico que la vida le arrebató, pero con el que tocó el cielo con las manos en infinidad de momentos. Una tradición a la que no piensa renunciar y que cumple cada 7 de marzo.

Estuvieron 3 años juntos y cada 7 de marzo aprovecha para sincerarse sobre cómo se siente. "Dicen que el tiempo cura las heridas…yo creo que nos ayuda a ir sosegando ese dolor que nos arrolla, ese cúmulo de sentimientos deben quedarse en un lugar muy especial de nuestro ser, una cajita diseñada con cariño, para abrirla cuando queramos y regodearnos en recuerdos y en nostalgia… Cada minuto que pasa, cada hora, día, semana, mes, hasta 8 años ( en mi caso)", comienza diciendo Ana Fernández en esta misiva compartida en sus redes sociales. Lejos de querer quedarse con su trágico final, Ana ha intentado guardar todos los recuerdos que tiene junto a él y ha elaborado una lista de consejos que muchos han aplaudido.

"Durante todo este tiempo, mientras diseñaba mi cajita preciada, muchísima gente me habéis escrito y me seguís escribiendo porque os había ocurrido lo mismo ( estabais sufriendo la pérdida de una pareja, amig @ por accidentes de moto, coche…) y me pedíais “ consejo” para salir adelante…A día de hoy no deja de abrumadme porque pienso ¿“ yo dar consejos?” Si solo he seguido respirando. Pero el tiempo es muy sabio y me ha ido enseñando sin yo darme cuenta", advierte. Con la ayuda de expertos Ana ha tratado la ausencia de su novio y hablado abiertamente de todos sus sentimientos, aunque fuera a un extraño. De hecho, con el tiempo pudo incluso volver a enamorarse de nuevo, un proceso nada fácil, pero del que no se ha arrepentido ni un momento. Cabe recordar que ella y Santi Trancho se habían mudado juntos hacía solo dos meses cuando sucedió todo, un día que ella recuerda como una auténtica pesadilla. Tenían mil planes por delante, pero Ana se tuvo que adoptar a su nueva vida sin él y empezar desde cero.

Los consejos de Ana Fernández

"Resulta que no solo se trata de respirar, se trata de rendirte ante la vida/universo/dios o como lo quiera llamar cada uno, rendirse no es renunciar, es dejar de ir en contra de algo tan superior que está fuera de nuestro control, es hablar y hablar, es llorar, es acudir a una terapia en condiciones para tratar el tema, es aprender a dejar ir, es volver a llorar ,es no dejar de aprender, es amar las cosas simples, es no desperdiciar tu tiempo, es abrirte al amor, es rendir tributo al alma/energía que se fue al otro plano, es hablar y volver a hablar…", mantiene. "Ya que hoy es un día especial en mi calendario, a todos los que estéis pasando por un duelo o una perdida aquí os dejo un trocito de mi aprendizaje, porque de eso se trata la vida ¿no? De aprender. Querido Junglecam , querido Santi, hoy te rendimos homenaje", finaliza en la citada carta.

Así se enteró del fallecimiento de Santi Trancho

Fue hace ocho años cuando Ana recibió una llamada de teléfono. La madre de Santi le llamó por teléfono para comunicarle que el operador de cámara había fallecido al chocar su moto con un camión. El accidente que tuvo lugar en Galapagar, pero el joven murió en el acto y nada se pudo hacer por su vida. Desde aquel momento, Ana Fernández no ha faltado ni un año en esta cita en la que le rinde tributo a alguien especialmente importante para ella.