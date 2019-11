No hay duda de que Mar Torres, expareja de Froilán de Marichalar y Borbón, es la chica del momento. La joven decidió se ha convertido ya en toda una ‘influencer’ después de que tomar la decisión de abrirse su perfil de Instagram hace apenas unas semanas, lo que nos ha permitido ver las instantáneas que comparte con sus más 25.700 seguidores.

La joven, conocida por pertenecer a la familia de los dueños de El Pozo, siempre se ha decantado por permanecer en un discreto segundo plano. Hasta ahora. Y es que el hecho de abrirse el perfil de sus redes sociales ha ido unido a un ascenso mediático y social, que no siempre le ha traído situaciones agradables.

Y es que el hecho de querer ser ‘influencer’ no siempre trae buenas noticias. Mar Torres tiene que empezar a lidiar ya con algunos ‘haters’, que no dudan en hacerle saber algunos de los aspectos más negativos de la fama. Ella misma ha compartido algunos de los mensajes que ha recibido e incluso ha respondido.

Lo que no habíamos visto hasta ahora es que parece que algunos de sus seguidores, que son personas cercanas a su familia, también están dispuestos a mandarle algún que otro mensaje como crítica constructiva. Es lo que ha hecho una conocida que asegura ser amiga de su familia.

«Mar, quería escribirte para decirte lo guapa y espectacular que estás, pero también quería decirte la sorpresa tan triste que me he llevado, perteneciendo a la familia que perteneces (FAMILIA DE TU MADRE) una familia sencilla, humilde, trabajadora y muy respetada. Creo que no tienes necesidad de hacer esto… perdona si te molesta mi comentario, pero quiero tanto a tu familia que me sentía en la obligación de expresar lo que siento. Sé el daño que le están haciendo a tu familia con esto. No se lo merecen», decía rotunda.

El comentario ha provocado muchas reacciones, pero no la de Mar Torres, que ha preferido no contestar a este mensaje, por lo menos por el momento.

Según este comentario, la familia de Mar Torres podría no haber recibido con felicidad la decisión de la joven de ser ‘influencer’ y saltar así a la fama. Eso sí, ella parece estar muy contenta con los resultados y no duda en compartir con sus seguidores su día a día, así como sus últimas operaciones, algunas de ellas hechas en algunos centros con los que ya colabora.

«La próxima semana me voy a realizar mi cirugía de bichectomia, una simple intervención para marcar pómulo y estilizar el rostro. He decidido acudir y confiar en @centroceme y es sin duda una de las mejores decisiones que he podido tomar. Para mi la cercanía, la confianza y la profesionalidad en los resultados era algo indispensable. Pude conocer a CEME a través de sus redes sociales y me ha encantado el trato que transmiten, además de sus muchos antes y después. Me opero la semana que viene con el @dr.joseochoa.ceme y aunque estoy algo nerviosa estoy segura que el resultado será de 10. ¡Gracias por todo @centroceme !», escribía.