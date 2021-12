Esta semana Amelia Bono está mostrando en sus redes sociales a gran parte de su familia. Tras el 71 cumpleaños de su progenitor, José Bono, a quien felicitó públicamente con un tierno mensaje, ahora ha dedicado su último post a su abuela. Por primera vez, la diseñadora ha mostrado a la madre de Ana Rodríguez, expareja del político, de quien dice con mucho humor que «está como una pepa». «Os presento a mi abuela de 86 años, y está como una pepa. Qué grande eres abuela y lo que me has aguantado no lo sabe nadie. Te quiero», ha escrito Amelia en su cuenta de Instagram. Lo ha hecho junto a una imagen en la que aparecen nieta y abuela posando muy orgullosas mientras se funden en un cariñoso beso que ha cautivado a sus seguidores.

Amelia Bono está muy unida a ella, aunque este no ha sido el único detalle que ha llamado la atención de sus seguidores. Además de que en sus hashtag ha escrito «menuda perlita he sido», palabras que no han pasado desapercibidas, hay otros que han reparado en el grandísimo parecido de su abuela a su madre. Ana Rodríguez y su progenitora son idénticas y tanto sus ojos como su boca son prácticamente iguales, por lo que más de uno las tilda de ‘fotocopias’. «Es igual que tu madre. Qué lujo tenerla», «Le echo 10 años menos» o «Tu madre es igual que tu abuela» son solo algunos de los mensajes que llaman la atención en este post.

Su hermano, José Bono Jr., posteaba por su parte una imagen muy cómplice junto a su madre. Ambos miraban con una gran sonrisa a la cámara mientras se abrazaban, demostrando que sus rasgos son muy similares, al igual que sucede con la matriarca del clan. Muy feliz con el vínculo tan especial que le une a su madre, José está muy feliz y orgulloso de las generaciones que hay en su familia, tal y como se evidencia en estas publicaciones que ahora han visto la luz.

Aunque quien tiene una unión más férrea es Ana Rodríguez con su madre. Varias han sido las ocasiones en las que la exmujer de Bono ha compartido fotos o vídeos de ella en los que se ve a alguien muy divertido, con un carácter arrollador y, sobre todo, con una belleza capaz de quitar el hipo. «Mi madre, abuela, bisabuela. Incombustible. Te quiero mamá. Eres ÚNICA. Solo quiero parecerme a ti», escribió hace algún tiempo. Su progenitora ha estado presente en infinidad de momentos de su vida y siempre le ha demostrado que «está para lo bueno y para lo malo», por lo que ella está infinitamente agradecida.