Amelia Bono celebra su 40 cumpleaños en familia tras su separación de Manuel Martos

Amelia Bono ha celebrado su 40 cumpleaños justo unos días después de que confirmara la noticia de su separación de Manuel Martos. La hija de José Bono ha querido disfrutar de un plan con sus cuatro hijos, que están siendo su apoyo más incondicional en estos momentos, en los que inicia una nueva etapa en su vida. Y es que es el primer cumpleaños que celebra sin el hijo de Raphael tras 13 años de matrimonio y 15 de relación.

Sus hijos están siendo su apoyo más incondicional y ellos han sido los encargados de organizarle una fiesta de cumpleaños muy especial, con regalitos de lo más tiernos. Amelia Bono ha sido la encargada de compartir el detalle que han tenido sus cuatro hijos. Jorge, de 12 años, Manuel, de 10, Gonzalo, de seis, y Jaime, de cuatro años, le han preparado a su madre una manualidad con un dibujo y una carta, en la que se leía: «Mamá, te quiero mucho, felicidades».

Otro de sus hijos le ha escrito una carta un poco más divertida: «Felicidades viejita. Te quiero mucho». Además, Amelia Bono ha soplado las velas con dos pastelitos de cumpleaños. «Gracias», escribía ella emocionada. Y es que sus amigas no han dudado en hacerle este día más ameno, que coincide con el inicio de una nueva etapa en su vida.

Ha recibido la felicitación especial de su hermano, José Bono

Amelia Bono ha recibido numerosas felicitaciones de cumpleaños en este día tan especial. Ella las ha compartido agradecida a través de su Instagram. Entre los mensajes que ha recibido está el de su hermano, José Bono: «Es esa persona que te mira y no necesitas contarle nada. Quien echó a los monstruos de debajo de tu cama. La persona que buscas cuando necesitas a alguien. ¡Mi HERMANA en mayúsculas y lo que más quiero en esta vida! Feliz cumpleaños. No me faltes nunca», le ha dedicado.

Este cumpleaños llega apenas unos días después de que ella y su expareja confirmaran su separación a través de un comunicado publicado en las redes sociales. «Tras casi 15 años, Manuel y yo hemos tomado la difícil decisión de separarnos como pareja, pero seguiremos juntos y unidos toda la vida por nuestros 4 tesoros, que son lo más maravilloso que tenemos, y por todo lo que han significado estos años juntos. Damos gracias a la vida por todo lo que hemos vivido y también por todo lo que nos queda por vivir. Nuestro amor y nuestro cariño seguirá siendo igual de importante, igual de bonito, igual de grande, pero diferente. Y seguiremos viviendo nuestra felicidad con nuestros hijos y familias de la misma manera que hasta ahora. Hemos sido, somos y seguiremos siendo una familia feliz. Siempre. Gracias a todos por vuestros mensajes de cariño», escribían.