La amante de Chiquetete, expulsada del tanatorio por Carmen Gahona

La muerte de Chiquetete a los 70 años ha sido una de las noticias más tristes del fin de semana. El cantante tenía diversos problemas de corazón que no ha podido superar. El tanatorio sevillano S-30 abría las puertas este domingo para recibir los restos mortales del cantante flamenco y muchos han sido los familiares y amigos que han acudido hasta allí para dar el último adiós.

La cantante María del Monte aseguraba que se sentía “muy triste” y señalaba que el artista se encontraba en un delicado estado de salud. “Creíamos que saldría de esta también”, añadía. Recordó a su amigo como un hombre tímido a quien la reciente muerte de su madre sumió en una completa tristeza. También quisieron acercarse hasta el tanatorio Pepe El Marismeño, Juan Peña, Alba Molina, la cantante María Toledo, Saray Montoya y su marido Jorge Rubio, entre otros.

La que también quiso dar el último adiós al cantante flamenco fue Inma, la amante de Chiquetete, que fue expulsado del tanatorio por Carmen Gahona, tal y como ella misma aseguró a la salida. “Yo soy una señora y he venido porque me he enterado y es muy amigo mío”, comienza explicando. Ella misma cuenta qué ha ocurrido en el interior…

