El tío de Rocío Carrasco ha tendido la mano a su sobrina. Amador Mohedano ha hablado tras el duro testimonio de esta en su documental

El duro testimonio de Rocío Carrasco en su documental, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, sigue dando mucho de que hablar. Son muchos los que están a favor de la hija de Rocío Jurado y quienes ahora tienden una mano a ella. Este ha sido el caso de su tío, Amador Mohedano, que ha visto los primeros capítulos de su docu-serie y ha asegurado que no sabía nada sobre la situación de malos tratos que sufrió su sobrina cuando mantenía una relación sentimental con Antonio David Flores. El hermano de la fallecida Rocío Jurado se ha posicionado a favor de su sobrina. Esto es lo que tiene que decir.

Amador Mohedano asegura que su familia siempre va a apoyar a Rocío Carrasco

Este martes, en ‘El programa de AR’ han podido hablar con Amador Mohedano, quien se encontraba en su casa de Chipiona. El hermano de la Jurado ha hablado tras ver el documental de su sobrina: «Nosotros lo que queríamos es que ella hablase», confiesa, ya que Rocío Carrasco se ha mantenido callada desde hace más de dos décadas. Amador Mohedano tiene claro que su familia siempre le va a apoyar e incluso que le parece muy bien que dé su versión en este documental, que ya ha emitido los dos primeros capítulos: «Nosotros lo que vamos a hacer siempre es apoyarla».

Además, Amador Mohedano asegura que desconocía los supuestos maltratos que Rociíto denuncia en su documental por parte del que fuera su marido, Antonio David Flores, tanto durante su noviazgo como posteriormente. El tío de Rocío Carrasco desconocía el daño y el dolor que ha sufrido su sobrina a lo largo de estos años e incluso el episodio de suicidio que ella mismo desveló este domingo.

Por si fuera poco, también habla de aquellos que señalan que Amador Mohedano habría robado a su difunta hermana tras su fallecimiento: «Y la madre después de haber robado, me va a dejar tantas cosas y tanta herencia» confiesa. Además, de que tampoco se cree otras teorías como que la Jurado sufriera malos tratos por parte del que era su marido, José Ortega Cano.

El hermano de la Jurado no tiene miedo lo que su sobrina pueda decir sobre él

Amador Mohedano ha hablado de diferentes temas, incluso del episodio que había terminado con la relación de Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores: «Mi sobrina me había contado que habían discutido. Un empujón una, un empujón otra, pero no sabía tanto», desvela. Parece ser que la hija de Rocío Jurado hablará de muchos de los integrantes de su familia, pero Amador confiesa que él no tiene miedo de lo que ella pueda decir de él: «No tengo miedo a lo que mi sobrina pueda contar de mí».

Precisamente, la que fuera su mujer, Rosa Benito también se quedó impactada con el relato de su sobrina. «Yo me enteré anoche de que Rocío Carrasco intentó quitarse la vida. Yo también intenté una vez dormir, porque tenía mucho dolor. Solo quieres descansar. Cuando llegas a eso es que estás muy mal, porque si no, no lo haces. Lo reconoces y te arrepientes, porque es un acto de cobardía, porque la vida es muy bonito. Me transmitió mucho dolor. Yo la conocí cuando tenía tres meses, he vivido cosas maravillosas con ella», aseguró la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ en su programa. Y es que no ha podido evitar tratar de ponerse en su piel: «Me hace remover cosas del pasado porque yo también he tenido ese pensamiento».

Rosario Mohedano, también defiende a su prima

Además de Rosa Benito y Amador Mohedano, la hija de ambos, Rosario Mohedano, también se ha posicionado a favor de su prima, Rocío Carrasco, con quien siempre ha estado apoyándola. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde mostraba con un contundente mensaje de qué parte está en toda la polémica: «Aprendamos y no juzguemos sin saber. No al maltrato en ninguna de sus formas. #niunamas #todomiapoyo #noalmaltrato #paz #vida #actitud«, ha escrito junto a una instantánea en la que aparece junto a ella.