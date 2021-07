Amador Mohedano muy cabreado tras las últimas declaraciones de su sobrina, Rocío Carrasco

Hace tan solo unos días Amador Mohedano se confesó en exclusiva con SEMANA. Charló largo y tendido con nuestra revista y aseguró que no echaba de menos a su sobrina, pues no se había portado bien con ellos. Este martes Rocío Carrasco acudió a su sección de ‘Sálvame’ para desarrollar su sección ‘Hable con ella’ y aprovechó para responder a su tío, declaraciones que han enfadado mucho al que fuera mánager de Rocío Jurado. Rociito insistió en que ella tampoco le echaba de menos en absoluto y, además, disparó la tensión entre ellos al advertirle que la bomba llegaría en solo unos meses. «No tengo nada que decirle. Tendrá que esperarse a otoño», dijo la colaboradora. Con estas palabras se refería a la segunda temporada de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva en la que habla sobre su familia, con la que no mantiene contacto.

Por su parte, Amador Mohedano ha sido preguntado por este asunto y se ha mostrado muy indignado, tal y como se puede ver en el vídeo que te ofrecemos en este artículo. El hermano de ‘La más grande’ mantiene que es Rocío Carrasco la que les ha apartado de su lado y, aunque es cierto que se mostraba tranquilo en sus últimas apariciones, este miércoles estaba especialmente enfadado. No quiere entrar a valorar lo último que ha dicho su sobrina y, por el momento, no avivará más la polémica, pero es innegable que está muy molesto con ella. Parece que su vínculo no se volverá a unir y que los dos han tomado caminos que no se cruzan en ningún punto, siendo en otoño cuando se descubrirán más detalles de motivo de su inexistente relación.

Rocío Carrasco criticaba en su última intervención el papel de su tío como representante de artistas, en concreto, por su labor junto a su madre. Echó por tierra su labor como mánager y le lanzó de nuevo una pulla que, a buen seguro, habrá cabreado al hermano de la cantante. «Me hace mucha gracia lo de la carrera de Rocío Jurado… como si Rocío Jurado te hubiera necesitado a ti para tener periódicos y crónicas, mi vida», dijo Rociito. Aunque en un principio Amador Mohedano se niega a contestar a la periodista que le pregunta por ella, finalmente accede y desvela cuánto le importa lo que opine su sobrina de él. Rosa Benito, su exmujer, le ha defendido públicamente y es que ella también está distanciada de Rociito desde hace años.

Quien tampoco ha conseguido arreglar las cosas con ella ha sido Rocío Flores, que ha tomado la determinación de no hablar apenas sobre ella en televisión. Si bien se dirigió a ella para pedirle que tuvieran una conversación privada, Rocío Carrasco declinó su oferta y se negó a cogerle el teléfono. Ha explicado que no está preparada y que no dará pasos que ella considera que son hacia atrás.