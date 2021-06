Amador Mohedano amenaza con demandar a Rocío Carrasco tras el anuncio de la segunda parte de la serie

Después de muchos rumores sobre una segunda temporada de la docu-serie de Rocío Carrasco, por fin se ha confirmado. Este miércoles, Carlota Corredera anunciaba a bombo y platillo un material explosivo que no le gustaría nada al clan Mohedano. ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ tendrá una segunda temporada, aunque en esta ocasión bajo el título de ‘En el nombre de Rocío’, que verá la luz en otoño 2021. En esta nueva temporada, Rocío Carrasco revelará los motivos por los que no mantiene ningún tipo de relación con sus familiares. Sobre todo los mediáticos. Gloria Camila, José Ortega Cano, Rosa Benito, Amador Mohedano… La hija de Rocío Jurado revelará los secretos de sus familiares, lo que supondrá un auténtico bombazo. Precisamente ha sido Amador Mohedano el que ha reaparecido tan solo unas horas después del anuncio de la segunda temporada del documental.

El hermano de Rocío Jurado se pronuncia sobre la segunda temporada del documental de su sobrina

Amador Mohedano ha acudido este jueves a ponerse la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, una gran noticia que se ha visto empañada por el anuncio de una temporada dedicada contra los Mohedano. Con la pauta ya completa de vacunación contra la covid, el hermano de Rocío Jurado ha hablado de lo que ocurrió horas antes en el plató de televisión. Ha querido pronunciarse sobre este documental, ‘En el nombre de Rocío’, donde Rociíto contará el motivo por el que no mantiene una relación alguna con la familia materna. Respecto a esto, Amador ha sido claro: «Que hable. Si ha hablado tan malamente de su hija pues yo me espero ya cualquier cosa«. Puedes escuchar todas las declaraciones de Amador en el siguiente vídeo. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Europa Press

A pesar de esto, ha asegurado que no tiene miedo alguno al respecto y además ha amenazado con tomar medidas legales: «Yo temer a algo no temo a nada porque yo no tengo nada que ocultar con ella en ningún sentido. Que ella quiera despotricar y decir una exageración o una barbaridad pues lo dirá y luego vendrán las réplicas y los juicios y las demandas«.

Amador Mohedano confiesa que su visita a Chipiona fue «por dinero»

Una vez finalizado el documental, Amador Mohedano sigue manteniendo que su sobrina ha dicho muchas mentiras en su documental: «Ha dicho muchas mentiras la verdad. Muchas mentiras. Porque una cosa es lo que puede demostrar con una documentación legal, cosa que nosotros no sabíamos nada. La familia no sabíamos nada de toda esta historia de lo de Antonio David y todo eso. Si ahora lo dice pues hombre me sorprende y me quedo un poco horrorizado», cuenta. Hay que recordar que Rocío Carrasco estuvo en Chipiona este martes 1 de junio, precisamente el día que se cumplían 15 años de la muerte de su madre. En Chipiona todavía viven muchos familiares, incluido Amador Mohedano. Sobre esta visita, él es claro: «Más dinero».