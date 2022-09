La emisión en abierto de la segunda parte de la serie documental de Rocío Carrasco ha provocado que los miembros más mediáticos de su familia vuelvan a estar en el punto de mira. En medio de la tormenta, este 17 de septiembre, Amador Mohedano cumple 69 años y lo hace teniendo muy presente a su hermana, Rocío Jurado, quien un día después, 18 de septiembre, cumpliría 78 años. SEMANA se ha puesto en contacto con el hermano de La Más Grande para saber cómo va a celebrar este día tan significativo para él.

Amador Mohedano nunca ha celebrado su cumpleaños el 17 de septiembre, siempre esperaba a festejarlo al día siguiente, fecha del nacimiento de su hermana Rocío Jurado. Por ello, no tiene previsto hacer algo especial este sábado. «Lo celebraré con dos amigos míos, como un día normal, en Chipiona«, cuenta el exmanager a SEMANA. Además, revela que sus hijos no podrán acercarse para estar con él en este fin de semana tan significativo para la familia. «Están todos ocupados con mis nietos pequeños y ya no tienen esa libertad y esa facilidad para poder viajar«, nos asegura. Aunque le «abandonen» por su cumpleaños, Amador Mohedano admite que habrá tiempo más adelante para poder reunirse y estar todos juntos: «En cualquier momento se hace una comida familiar y no pasa nada».

De la misma forma, Amador Mohedano echa la vista atrás y reconoce que en el pasado sí que hacían «buenas fiestas» cuando celebraban él y su hermana sus respectivos cumpleaños. Este domingo 18 de septiembre, Rocío Jurado hubiera cumplido 78 años, una fecha especial que hará que todos los miembros de su familia la tengan muy presente. Eso sí, el exmanager nos hace hincapié en que «en cada minuto, cada pestañeo que doy, me acuerdo de ella«.

La reunión familiar con Rosa Benito por la tradicional procesión de la Virgen de Regla

Hace unos días, con motivo de la tradicional procesión de la Virgen de Regla, la familia Mohedano-Jurado se reunió casi por completo en Chipiona para disfrutar de una comida familiar, tal y como nos cuenta Amador Mohedano. En esta reunión, no faltó Rosa Benito, quien quiso inmortalizar su reencuentro con su exmarido con una simpática instantánea en la que destacaba que el tiempo todo lo cura. El hermano de Rocío Jurado nos cuenta que lo pasaron muy bien, a pesar de que su hija, Rosario Mohedano, no pudo estar con ellos. «La familia que hemos podido nos hemos reunido», afirma. Este 9 de septiembre, la tradicional procesión de la Virgen de Regla no ha parado frente al balcón de «Mi abuela Rocío», según apuntan varios medios regionales. Sobre este asunto, Amador Mohedano ha preferido no hacer ninguna declaración a SEMANA.