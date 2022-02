Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez han empezado el año entre rumores de boda, aunque lo cierto es que también terminaron el 2021 entre los mismos rumores y eso que su romance está dando sus primeros pasos, aunque su amistad venga ya de lejos. Las campanas de boda suenan con fuerza entre el jinete y la modelo, aunque ellos se han empeñado en decir que intercambiar alianzas no entran en sus planes de futuro más inmediato y es que ambos han tenido fracasados intentos matrimoniales y confían en que el amor está por encima de papeles y acuerdos, por lo que, por ahora, no tienen intención de convocar a sus familiares y amigos para que sean testigos de cómo se juran amor eterno. Este paso ya lo hicieron con sus respectivos cónyuges y no cumplieron con su promesa.

Vídeo: Europa Press

“No, ¿qué boda?”, responde con contundencia Álvaro Muñoz Escassi cuando es preguntado por sus planes de matrimonio con María José Suárez, después de que esta anunciase su separación de Jordi Nieto y se desvelase que el jinete y la modelo habían realizado un romántico viaje al Caribe. En su día negaron tajantemente que su amistad hubiese mutado a romance, pero al final las evidencias eran tantas que no pudieron negar que el amor había surgido entre ellos. Eso sí, todo esto fue el pasado verano y no tienen pensado decirse ‘sí, quiero’ tan pronto, pues aún no han tenido oportunidad de celebrar su primer aniversario como pareja. Por ahora prefieren disfrutar de su mutua compañía con viajes, salidas nocturnas y citas privadas, dejando que sea el tiempo el que dicte si lo suyo puede triunfar o tan solo se trata de una amistad que ha confundido sus límites.

Vea el vídeo que acompaña a estas líneas para escuchar las preciosas palabras que Álvaro Muñoz Escassi realiza sobre su chica. Un vídeo en el que además habla sobre su expareja, Sonia Ferrer, que también tiene planes de boda con su novio policía y sobre la que también reserva bonitas declaraciones. ¡Dale al play!

Te interesará saber...