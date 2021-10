Álvaro Morte confiesa a qué ha renunciado por ser famoso, muy a su pesar

El Mago Pop estrenaba espectáculo y a su llamada han acudido numerosos rostros conocidos, muchos de ellos poco habituales de los photocalls. Entre ellos estaba Álvaro Morte, popularmente conocido como ‘El Profesor’ por su papel en ‘La Casa de Papel’, que de la noche a la mañana se ha convertido en uno de los hombres más famosos de todo el mundo. Ahora, el actor ha pasado de ser reconocido a gozar de una fama sin límites y es que millones de personas han visto su serie y creen conocerle. Tanto que le paran por la calle, le piden fotos y autógrafos, le persiguen para ver cuál es su rutina y, en definitiva, le hacen la vida algo más complicada.

Sobre todo esto ha hablado el propio actor. Álvaro Morte confiesa a qué ha tenido que renunciar, muy a su pesar, por la fama. Algo que le está pasando factura a nivel personal y que afecta incluso a sus hijos pequeños, los cuales no comprenden por qué todo el mundo mira a su padre, por qué le piden fotos y firmas y cómo es posible que le llamen “profesor” cuando ellos saben a ciencia cierta de que trabaja como actor. Álvaro Morte trata estas cuestiones con un nuevo look, con el pelo mucho más largo que de costumbre. ¿exigencias del guion o mero estilo personal?

También contesta estas preguntas y es que el actor detalla no sólo cómo es su vida desde que el mundo entero sabe quién es y su valía delante de las cámaras. También desvela detalles de los últimos tres capítulos de ‘La Casa de Papel’, los cuales se emitirán en Netflix a partir del próximo 3 de diciembre. Pero no es la única serie que se trae entre manos y que está dando ya mucho que hablar, también forma parte del elenco de ‘Sin límites’ para Amazon. Vea el vídeo para descubrir cómo la fama le ha afectado negativamente a él y a su familia, qué no puede hacer ahora por se reconocido, cómo se despedirá de ‘La Casa de papel’ y qué otros proyectos se trae entre manos, entre otras cuestiones como el accidente de Alec Baldwin en el que terminó matando a la directora de fotografía de su última película de un disparo certero. ¡Dale al play!