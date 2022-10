Alonso Caparrós tiene un cabreo monumental. Y así lo ha hecho saber este jueves en ‘Sálvame’. El motivo de su enfado tiene que ver con las declaraciones realizadas por Jon Kortajarena el martes 25 de octubre en ‘La resistencia‘. Allí fue para promocionar su nueva serie en Movistar Plus+, ‘El inmortal’, en la que da vida a un presentador que sirve de enlace entre la banda Los Miami y la jet set para el tráfico de droga. En su entrevista con David Broncano, el actor explicó que para preparar su papel se había inspirado en un comunicador real, de carne y hueso. Y aunque no llegó a revelar su nombre, lo cierto es que facilitó tantas pistas que resultó fácil adivinar que hacía referencia al colaborador de Telecinco. ¿Las consecuencias de sus palabras? Caparrós no da crédito: «Me parece fatal que Jon Kortajarena se haya referido de forma tan frívola a mis adicciones».

Para comprender bien la indignación de Caparrós es preciso conocer qué dijo exactamente Jon Kortajarena en ‘La Resistencia’. «Interpreto a un presentador de televisión de los 90, bastante conocido, que se mete mucha farlopa, que tiene mucho vicio y hace de puente entre Los Miami y la jet set«, comenzó diciendo. Broncano le contestaba: «¡Ya sé quién es!». El presentador lo animó a que le facilitara datos que lo ayudaran a saber la identidad del presentador en cuestión. Jon continuaba: «Interpreto a un presentador muy farlopero. Cuando me empecé a meter a ver cómo eran los programas de la época y cómo funcionaba eso, me di cuenta de que iba muy puesto. El real, en el que yo me inspiré».

Broncano, para estar seguro de quién se trataba, lo animó que escribiera las iniciales del personaje. «Pero no lo digas, no me jodas, no quiero humillar a nadie«, le pedía Kortajarena. El conductor señalaba: «Ah, claro, iba a topísimo, cuando lo he visto de mayor me he preguntado cómo podía salir del coche, cómo podía hacer las funciones básicas de un ser humano». La charla continuaba y, finalmente, el modelo y actor soltaba el nombre de Caparrós en voz alta. El programa, para evitar acciones legales, solapó el audio con un pitido, pero ya toda la audiencia se había percatado…

Ahora, Caparrós lamenta enormemente el error de Jon Kortajarena. «Si tiene que justificarse, que lo haga dirigiéndose a las madres, a esas personas que tienen a un hijo arrastrado por las calles», ha dicho. Está convencido de que el actor se ha equivocado profundamente: no con él, si no con todas las personas que sufren o han sufrido adicciones. En este sentido, Jorge Javier Vázquez ha recordado: «Si alguien no se ríe de nadie que padece cáncer, no nos podemos reír de las adicciones, que son una enfermedad. Soy el primero que he hecho bromas con esto y sé que tenemos que dejar de hacer bromas con el asunto. Mensajes así no ayudan: lo que hacen es avergonzarte, que es mucho peor».