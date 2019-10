8 Ha mostrado su momento más íntimo tras un duro día de trabajo

«Buenas noches amores, ¿que tal ha ido vuestro lunes? Yo después de un día bastante ajetreado ya estoy en casa por fin, pero no hay quien me libre de tener que sumergirme entre papeles 😅», escribía junto a una instantánea en la que vemos a la joven con su ordenador portátil y sus apuntes de la carrera. No hay tiempo para hacer todo lo que tiene pendiente, por lo que no duda en aprovechar los ratitos antes de acostarse para ponerse al día con sus apuntes de la carrera.