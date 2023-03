Alma Bollo habla por primera vez sobre su padre, Chiquetete

Los hijos de Raquel Bollo, Alma y Manuel, fruto de su relación con Chiquetete, se encuentran participando en 'Supervivientes'. Desde Honduras, han recordado este domingo 19 de marzo el Día del Padre. Los hijos de la colaboradora de televisión han mantenido apenas relación con su progenitor, sobre todo Alma Bollo. Mientras que Manuel Cortés, gracias a la música, estuvo más cercano a su padre, la modelo ha mantenido poco contacto con él y, a día de hoy, asegura que todavía no ha podido perdonarle todo lo que le ha hecho a su madre. Desde el plató de Telecinco, Ion Aramendi ha querido saber si para la concursante es un día especial: "Sí que es especial porque a pesar de que a mi padre biológico nunca lo haya visto, ese día se lo lleva mi abuelo, que es el motor de mi vida. Entonces para mí es un día especial. Como no sé ni en que día vivo, ni le he felicitado", ha dicho.

Alma Bollo se ha sincerado como nunca antes lo había hecho sobre la relación que mantenía con su padre, Chiquetete: "Al final relación no tenía ninguna. No porque yo no quisiera. Yo era muy pequeña, creo que no me correspondía a mí. Lo rocé varias veces, más por mi hermano que por mí. Esa relación desapareció después. Yo seguí trabajando en un colegio, en el barrio de Triana, donde él vivía. Me lo crucé varias veces. Hay veces que me miraba, otras veces que se cambiaba de acera. Y claro cuando el señor se nos quedaba mirando mis amigas me preguntan y yo decía 'es mi padre' y me preguntaban por qué no iba. Y bueno, yo nunca contaba esa historia y entonces no la entendían", comienza diciendo.

Alma Bollo revela el motivo por el que no ha podido perdonar nunca a su padre

Y asegura que "entonces relación, ninguna". Alma Bollo ha hablado del motivo por el que apenas mantuvieron contacto. Según ella, tenían mucho que hablar y ella mucho que perdonarle. Un hecho que todavía no ha ocurrido. "También te digo que en mi caso es muy distinto, creo que había muchas cosas que perdonar, que yo no perdonaría. Antes de entrar aquí, el productor de mi hermano estuvo hablando conmigo y hablamos del perdón. Me dio a entender y yo entendí que el perdón no es una opción que te enseñan en tu casa. Tienes la opción de perdonar o no perdonar y seguir adelante. El perdón al final es una elección y tiene que salirte del corazón. Y yo, a día de hoy, aunque él no esté, yo no estoy preparada para perdonar por lo que mi madre pasó, para perdonar tengo que recordar ciertas imágenes en mi cabeza espeluznantes y para perdonar el desprecio que me hizo a mí", ha sentenciado al respecto.

Antes de cortar la conexión, la concursante ha aprovechado para felicitar a su abuelo por el Día del Padre con unas emocionantes palabras: "Ya sabes abuelo lo especial que eres para mí. Junto con la abuela sois el motor de mi vida. Nunca me ha hecho falta la figura paterna porque siempre te he tenido a ti. Te quiero millones y espero que me dures millones de años más. Eres un padrazo, un abuelazo, como bisabuelo, lo bordas. Y te amo con todo mi corazón. Estoy loca por verte. Espero que sea dentro de bastante tiempo pero que estoy loca por verte, saber que estéis bien. Espero que te estés sintiendo super orgulloso de mí. En mi segundo día de pesca, ya lo he hecho como tú me enseñaste en verano y que te amo", decía visiblemente emocionada.