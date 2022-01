Aunque todas las miradas se han puesto en la amistad entre Alexia Rivas y Omar Sánchez, ella ya ha aclarado que no existe absolutamente nada entre ellos. Solo son amigos y ella, de hecho, se ha convertido en uno de sus apoyos más férreos tras su ruptura con Anabel Pantoja. Solo cuatro meses después de darse el ‘sí, quiero’, la pareja se ha dado un tiempo que, por cierto, le ha pedido la sobrina de Isabel Pantoja al canario. Él se está viendo superado por la situación y se ha refugiado en sus amigos, siendo precisamente uno de ellos quien ha explicado cómo se siente en el que es el peor momento de su vida. «Omar está mal, ha luchado hasta el final. Omar hubiera seguido, ha estado y está enamorado, Él la quiere y lo está pasando mal», ha dicho Alexia Rivas este lunes en ‘Ya es mediodía’.

La decisión de romper ha sido de Anabel Pantoja, quien supuestamente tras el desgaste de la relación le habría pedido distancia a su pareja. Aunque ella tan solo se ha limitado a aclarar que no hay terceras personas, lo cierto es que Omar empieza a estar nervioso y tiene ganas de saber si las pruebas de las que se hablan junto a su entrenador existen o no. Anabel escribía este domingo que el misterioso hombre del que hablan tan solo es un amigo, aunque no ha entrado a profundizar algunas de las posibles causas de su separación. «Después de todas las informaciones dadas me veo obligada para no perjudicar a tres personas que tienen familia, trabajo y vida. No tienen nada que ver en esto. Mi entrenador e íntimo amigo es Javi Pantoja y ningún otro. Me veréis con él compartiendo entrenos, cenas y momento como hasta ahora hice públicamente. Sin ser ninguna tercera persona, ya que no existe. Pido respeto para todos. Gracias», ha escrito la colaboradora de televisión.

Hace tan solo unas horas Joaquín Prat revelaba que será este lunes en ‘Sálvame’ el momento en el que Anabel se confiese acerca de su crisis matrimonial. Algunas voces dan por hecho que se divorciará y que no habrá vuelta atrás, aunque Anabel Pantoja todavía no ha comentado nada a su llegada al los estudios de Mediaset. Visiblemente enfadada y sin ganas de hacer declaraciones, Anabel no tiene previsto comentar nada hasta que llegue al programa en el que ella trabaja. Sí se han pronunciado otros como su primo, Kiko Rivera o la mujer de este, Irene Rosales, se han mostrado muy sorprendidos por la noticia. Ninguno de los dos se esperaba este final de la historia de amor en la que tantas personas creían, aunque se asegura que la crisis se arrastra incluso antes de la boda.

