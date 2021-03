Alexia Rivas no quiere poner etiqueta a su relación con el joven con el que se le ha visto compartir arrumacos en público. Ella dice que no es su novio, pese a pasar con él San Valentín, ocio en Madrid, discusiones con un amigo y, después, cita en casa de la periodista. Vea el vídeo

Alexia Rivas parecía desaparecida del mapa mediático tras romper su relación con Alfonso Merlos. Mucho se habló de la joven periodista cuando inició un sonado romance con su compañero de profesión y es que la forma en la que se dio a conocer su affaire fue un boom no solo en España, también en todo el mundo en pleno confinamiento. Eso ya quedó atrás, pero no las ganas de Alexia Rivas de encontrar el amor. Eso sí, parece que debe seguir buscando y es que el joven al que le adjudican la propiedad de su corazón, según ella, no es su novio o, al menos, no cuenta aún con esta etiqueta oficial.

Vídeo: Europa Press

Este fin de semana ha sido movidito para Alexia Rivas. Después de meses sin hacer demasiado ruido para no caer en los titulares de la prensa que antes defendía, la periodista ha sido una de las protagonistas del fin de semana. Una fuerte discusión ha acaparado todas las miradas y es que en plena calle dos jóvenes se enzarzan en una batalla verbal que, a juzgar por los testigos, casi llega a las manos. Estos jóvenes en pelea estaban con sus novias, entre ellas Alexia Rivas. No obstante, ahora ella asegura que el joven con el que se le vio compartiendo arrumacos, risas y confidencias en evidente actitud cariñosa no es su novio.

Eso sí, pese a que Alexia Rivas asegure que este chico no es su novio, tras la pelea que mantuvo este con un amigo y tras el cariño que se profesaron en la terraza de una cervecería, ambos terminaron en casa de la periodista. Si efectivamente son amigos, la cercanía se les presupone y es que después de un fin de semana intenso, lograron alejarse del foco mediático emplazando la diversión en casa de la comunicadora justo antes de que comenzase el toque de queda impuesto a las 11 de la noche en Madrid. Vea el vídeo y juzga si por las imágenes entre ellos existe química, aunque ellos se nieguen a etiquetarlo como amor.