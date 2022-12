Alexia Rivas ha vivido unas horas tensas después de que Gloria Camila cargara con dureza contra ella a través de las redes sociales. La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano no ha dudado en utilizar su perfil de Instagram para dar su opinión sobre la última intervención de esta en Fiesta, donde contaba que un día fue testigo de cómo Gloria Camila criticaba a Ana María Aldón en compañía de su tía, Mari Carmen Ortega. Unas horas después era Alexia la que se defendía.

«La clase ni se compra ni se viste. Con eso se nace. Gente barata con ropas caras no me dice nada», escribe sobre un fondo negro en sus Stories. Alexia Rivas no ha desvelado directamente que esto va dirigido a Gloria Camila, pero llama la atención que lo ha escrito apenas unas horas después de que esta última cargara contra ella en las redes sociales.

Un mensaje duro con el que estalla contra Gloria Camila

Pero ahí no se ha quedado la cosa. Alexia Rivas ha dado un paso más y aunque tampoco ha dirigido el mensaje directamente a la hija de Ortega Cano, podría ir a ella: «Aunque la mona se vista de seda, mona se queda». Este ataque está totalmente relacionado con el anterior y habla de lo mismo. Para Alexia la clase no se hace con los años, sino que se nace con ella, por lo que después de cómo se ha dirigido Gloria Camila a ella esta tiene claro de que no la tiene.

«Aunque la mona se vista de seda…», escribe Alexia Rivas

Gloria Camila siempre ha defendido a su familia por encima de todo. Y lo ha vuelto a demostrar con un rotundo mensaje que ha ido dirigido directamente a Alexia Rivas, a la que ha llamado «mentirosa, pero de las gordas, cariño». «Eres una veleta y que vas al sol que más calienta. Pero lo bueno es que nunca olvidemos de dónde venimos», seguía diciendo con la finalidad de que Alexia lo leyera.

«Por un lado te llevas bien conmigo, fuera de cámaras, hablando de todo, y después públicamente cuando ves que es lo que debes hacer ya vas de carrasquita, anti flores, defensora de todo el mal, opinas mal para que la mayoría del público te aplauda. Y eso es de COBARDES». Concluía que Alexia Rivas no tiene «criterio propio».

Gloria Camila, muy enfadada con las palabras de Alexia

Gloria Camila está muy enfadada con ella por todo lo que ha dicho, pero también con Fiesta, programa en el que trabaja Alexia: «Y ‘Fiesta’ mantiene a este tipo de personas porque interesa tener más a una víctima en el plató y la impotencia personificada por teléfono para así mantener y subir audiencia. Sabemos dónde y con quién sí y con quién no hablar y hacer determinadas cosas. Y con los colaboradores de ahí no sería Alexia Rivas. Y a ver si dejamos hablar a Paloma Barrientos que también es colaboradora, pero igual como es positivo para nosotros, no os interesa», termina diciendo rotunda.