Un auténtico sueño. Eso es lo que está viviendo Alexander Calvo, un modelo malagueño que a su vez trabaja como terapeuta con personas con dificultades y que, por encima de todo, ama a los animales. En sus palabras deja claro que le apasiona la moda, la cual le ha ayudado entre otras cosas a borrar de su vida inseguridades que en su día le acompañaron. Sabe que compararse con otros es un error y, por su parte, está seguro de que ser el más guapo de España en su caso solo le ha abierto puertas. Pero, ¿cómo acabó desfilando en pasarelas? La ‘culpable’ de todo es su madre, un pilar fundamental para él y hacia quien solo tiene palabras de agradecimiento.

PREGUNTA: Ahora te juegas otro nuevo título con tu presencia en Manhunt International ¿Estás nervioso? ¿Qué esperas que pase en Manila?

RESPUESTA: Me alegra esta pregunta, la perspectiva al principio era jugarme el título, pero creo que más bien es algo que me he ganado tras mucho tiempo en el mundo de los certámenes y ponerme nervioso es disfrutar a medias de esta experiencia por lo cual no, no lo estoy de momento, pero sí que estoy viviéndola con mucha ilusión y sabiendo que es una oportunidad única que tengo la suerte de vivir y dar mi mejor versión. Pase lo que pase, creo que poco más puedo dar. Estoy al cien por cien.

PR: ¿Te cambia mucho la vida cuando te conviertes en Míster Internacional Spain?

R: Fue un gran cambio en muchos aspectos, sobre todo a nivel personal y de crecimiento. Ver algo que cuando empecé veía inalcanzable, a poder llevar esa banda con tanto orgullo por toda España y por el mundo. Darme cuenta que mi punto fuerte no es el físico, sino llegar a ciertas personas y ser el representante de una marca y de un país que tiene como bandera los valores del concurso internacional y la belleza integral masculina en todos sus aspectos. Trabajar con un producto que te gusta, siempre es positivo.

PR: He leído que decías que ahora tocaba ser autocrítico, ¿te exiges mucho?

R: Demasiado. Antes me autoexigía sin argumento, como si todo tuviese que hacerlo en condiciones perfectas, era una utopía. Ahora comprendo que mi vida tiene ciertas responsabilidades, estrés y prioridades y toca ser autocrítico de verdad. Siendo sensato con mi realidad y viendo mi resultado respecto a mis circunstancias. De nada sirve lamentarse ni buscar excusas, pero no todo puede ser perfecto, ante todo hay que ser realista. Reconozco que antes me exigía mucho, ahora soy más autocrítico.

PR: Presentarte a este tipo de certámenes ¿te han generado inseguridades? A veces sin querer tendemos a compararnos con el resto..

R: El fallo que se tiene es compararse con otros, cada uno tiene sus armas. Es lo que me ha enseñado este mundo de los concursos y la moda. Me ha quitado inseguridades y me ha hecho dar cuenta que aunque siempre haya un físico, si no se tiene una personalidad determinada, un don de gentes y sobre todo, un buen corazón y mezclado con cierta inteligencia, no llegas a nada. El resumen es que te centres en ti, que es lo único que puedes controlar y no por impresionar a los demás, sino por impresionarte a ti mismo y superarte y mejorar cada día.

PR: ¿En algún momento has necesitado ayuda psicológica para prepararte? Entiendo que debes estar fuerte mentalmente también…

R: Soy muy fuerte mentalmente y sufro todo en silencio, solo lo comento a toro pasado y como anécdota, cada uno tiene sus cosas y todos tenemos problemas. Pero no es el mejor camino, el certamen, en parte, me lo tomo como una “excusa” para desconectar, ya que en la vida uno tiene verdaderos quebraderos de cabeza, familia, salud…estos eventos a mi me sirven para salir de mi entorno y disfrutar de algo que si estás aquí, es porque te gusta y por tu valía.

PR: Tener un físico tan imponente ¿en qué te ha ayudado y en qué no?

R: Tiene su parte mala y su parte buena. Su parte mala de que la gente te prejuzga, pero bueno sirve de filtro, la gente que prejuzga creo que están muy limitados y más si no es por acciones sino por apariencia, así que es una virtud. Para mí, un buen físico demuestra dedicación, que es algo que no se puede comprar y que se ve a simple vista con ver el trabajo que hay detrás.

PR: ¿Has tenido que sacrificar mucho para llegar hasta dónde estás?

R: Más que sacrificar, lo que he tenido que hacer es tener la capacidad de adaptar y organizar. Todo cambio conlleva un proceso y creo que he sabido buscar el balance y el camino para adaptarme y progresar.

PR: ¿Cómo comenzaste en el modelaje?

R: Pues gracias a mi madre, como buena familia del norte siempre ha sido muy clara, tanto en lo bueno como en lo que no destaco tanto, y ella supo ver en mi un potencial que ni yo veía. Nunca he tenido miedo a nada, así que probé y después de siete años aquí sigo, con spots publicitarios, catálogos de moda, pasarelas y certámenes de belleza. Sin parar. Y es gracias a ella.

PR: Además de modelo, querías empezar a estudiar Ciencia del Deporte ¿Tienes otros sueños por cumplir laboralmente?

R: Irme una temporada fuera, despejarme y crecer como persona, seguir viendo qué hay ahí fuera. Nadie es profeta en su tierra y quiero ser el mayor en mi rama de trabajo, así que creo que me va a tocar irme por el mundo.

PR: Eres amante del mar, de los animales, del deporte…¿Qué otras cosas no conocemos de ti?

R: Tengo muchas cosas por descubrir aún y muchas inquietudes. Me gusta mucho la psicología, trabajo como readaptador y terapeuta con personas con dificultades entre otras.

PR: Te gusta el deporte de riesgo…Siendo modelo ¿te limitan o puedes practicar cualquiera que se te pase por la cabeza?

R: Me gustan los deportes de riesgo, pero siempre con protección jejeje Alguna vez me limitan, para qué mentir, pero es lo que digo: ser modelo es un hobby remunerado que me da felicidad, pero si me quita otra…En general, pienso que hay que hacer lo que a uno le haga feliz. En ese sentido puedo confesar que soy un afortunado.

PR: Adoras la naturaleza y, además, colaboras con una protectora de animales en Andalucía. Cuéntanos más sobre este lado solidario y tan admirable.

R: El refugio se llama @upra_malaga y es una familia. Son un equipo de voluntarios en el que estoy presente y trabajamos con perros mayoritariamente, pero además con todo tipo de animales, al final somos amantes de ellos. Estoy con ellos porque trabajan con el corazón y eso hoy en día es complicado de encontrar. Os invito a que nos visitéis y echéis una mano de la forma que buenamente podáis, con una donación de pienso, echando una mano sacando a los perretes o simplemente siguiendo o compartiendo las acciones de ellos para difundir sus mensajes y buenos actos. Mi familia me ha enseñado a dar lo mejor de mí y a los que más lo necesitan. Creo que los animales me tocan una parte del alma que pocos pueden, no hay palabras con ellos, todo son actos: si das cariño, te lo dan. Así de simple. En casa he llegado a tener gaviotas, erizos, cotorras…¡de todo!

PR: Con una agenda tan intensa, ¿te queda tiempo para el amor?

R: Para serte sincero, pues no mucho. Pero bueno, siempre se puede sacar si hay alguien interesante. Ahora mismo estoy soltero y me tengo como prioridad, pero si apareciese alguien, creo que lo podría llevar también. Todo en la vida es cuestión de organizarse, priorizar y sacar tiempo.

PR: Y, por último, ¿qué te dice tu familia de todo lo bonito que te está pasando?

R: Ellos han sido partícipes de todo el proceso y son los responsables de ello, diría que más felices e ilusionados que yo a veces ¡que ya es decir! Están muy orgullosos porque saben todo el trabajo e ilusión que hay detrás y sobre todo, felices por verme desarrollarme y la trayectoria y logros conseguidos.

CRÉDITOS

FOTOGRAFÍA: LM Gómez Pozo

TRAJE: Vértize Gala

BAÑADOR: Breva Swimwear

Localización: AC Hotel Málaga Palacio

Coordinación: José Toré para Nuestra Belleza España Org.