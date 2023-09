Alessandro Lequio la lía en el homenaje a María Teresa Campos

María Teresa Campos ha sido la absoluta protagonista del día en todos los medios de comunicación. Un adiós al que muchos famosos se han querido unir tras su fallecimiento y que por supuesto han querido hacer también en Telecinco, su casa televisiva. En 'El programa del verano' comenzaban anunciando este martes 5 de septiembre su fallecimiento, siendo poco después cuando se le rendía homenaje en una mesa con rostros que habían trabajado con ella. Uno de ellos era Alessandro Lequio, quien a pesar de tener un tremendo cariño hacia a la presentadora, hacía un desafortunado comentario por el que incluso Patricia Pardo le reprendía.

María Teresa Campos, homenajeada en todas las televisiones

Todo comenzaba después de que se dijera que María Teresa Campos había sido la reina de las mañanas, un puesto que siempre se disputó con Ana Rosa Quintana al coincidir compitiendo en horarios, pero en cadenas diferentes. Esto no evitó que se llevaran de maravilla y que siempre tuvieran buenas palabras hacia la otra, tal y como se ha vuelto a demostrar tras el último ingreso de la presentadora. Pues bien, ha sido precisamente este el tema que ha enfadado a Alessandro Lequio, unas palabras que, por cierto, no han pasado desapercibidas en redes sociales. "Hay una cosa que tengo que decir y es que la reina de las mañanas ha sido Ana Rosa Quintana que ha liderado 20 años las mañanas (...) Reina de las mañana, reina de las mañanas ha sido Ana Rosa Quintana. Tanta falsedad no", decía el italiano, tratando de defender a su actual jefa, quien cautiva a millones de espectadores. Unos segundos en los que empezaba a reinar la tensión entre los presentes y a los que se llegaba a su fin muy pronto.

En ese momento Patricia Pardo frenaba en seco a su compañero y le pedía que diera un paso atrás, ya que no era un día en el que empañar el tributo a una profesional tan grande como María Teresa. "Creo que no es el día para estos comentarios, no es el día. Cuando la propia reina de las mañanas le ha dado ese sitio, los bautizos me parecen ridículos y creo que no es el día para hacer se comentario", respondía la gallega. Una forma tajante de pararle los pies y recordarle que María Teresa Campos debe ser recordada como alguien que hizo historia en la televisión y que consiguió romper los esquemas de la audiencia. Consciente de lo sucedido, Alessandro Lequio no volvía a hacer mención a estos títulos que tanto se han comentado durante décadas y sobre cuya rivalidad incluso ellas mismas se pronunciaron.

Pocas horas antes de que la periodista partiera, Ana Rosa Quintana presentaba el nuevo programa que pronto llegará a la parrilla de Mediaset, en concreto, a las tardes de Telecinco. Triste y compungida al conocer que la malagueña se estaba apagando poco a poco, Ana Rosa mandaba un caluroso abrazo a toda la familia. "Mando un abrazo enorme a las hijas, a la familia y a todo el entorno de María Teresa Campos que está en un momento complicado, en un momento difícil (...) Es una de las grandes, de ella hemos aprendido mucho. Ha abierto muchos caminos", dijo.