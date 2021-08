Alejandra Rubio regaña a Carmen Borrego por dejarse “humillar” por Kiko Hernández

La relación entre Alejandra Rubio y su tía, Carmen Borrego, no siempre ha pasado por buenos momentos y es que el clan Campos se ha volcado en infinidad de ocasiones a la hora de salvar a Carmen de la polémica. Sus entrevistas y declaraciones suelen echar más leña en un fuego que amenaza con descontrolarse y todos luchan por proteger a la hija menor de María Teresa Campos, aunque en ocasiones es muy difícil. Quizá estemos ante una nueva situación complicada para la familia a la hora de excusar la forma de actuar de Carmen Borrego ante su nuevo acercamiento con sus compañeros de ‘Sálvame’ al aceptar el reto de cocinar en ‘La última cena’ junto a su enemigo, Kiko Hernández. Alejandra Rubio quiere defender a su tía, pero sabe que se lo pone muy difícil porque ella se presta a participar en esas circunstancias en las que, según ella, se la “humilla” y ella lo consiente. Ante eso, la defensa es complicada.

Alejandra Rubio ha cargado con dureza contra Kiko Hernández, a quien acusa de tratar de humillar a su tía para dar espectáculo en el plató de ‘La última cena’ el pasado jueves. Asegura que los reproches, insultos y actuaciones fueron “excesivas” y que el colaborador no es consciente de que “hay que saber tener límites”. Pero los límites no solo debe ponerlos él, también Carmen Borrego, que entraba en materia ya sea para discutir a la mínima, bailar cuando se le ordena o incluso protagonizar un ‘campanazo’ con su enemigo, quien le cogía por la espalda para zarandearla en el aire como ya sucediese con polémica en ‘Viva la Vida’ meses atrás.

Con ello, Alejandra Rubio deja claro que no está conforme con cómo ha llevado su tía su regreso al plató de ‘Sálvame’ y a mezclarse de nuevo con aquellos con los que se prometió no volver a trabajar por todo el año que le hicieron en su día: “Ella piensa de una forma y yo de otra. La respeto, pero no lo comparto. Una persona que me quiere humillar así, nunca pediría perdón. Si ella quiere volver me parece perfecto”, sentencia la joven, que no está nada contenta con la forma en la que cree que se ha ridiculizado a su tía y cómo ella ha permitido este trato por el bien del espectáculo. Vea el vídeo en el que la hija de Terelu Campos deja las cosas claras a Kiko Hernández y también a su tía. ¡Dale al play!