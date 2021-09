«Que le vaya todo genial allí. Si va a ser bueno para ella y lo necesita porque es trabajo para mí perfecto», ha asegurado la joven.

El pasado viernes saltaba la noticia, Carmen Borrego vuelve a ser colaboradora de ‘Sálvame’. Un fichaje sorpresa que ha dejado a muchos boquiabiertos, entre ellos, a Alejandra Rubio quien ha confesado que se enteró por la televisión de este nuevo reto profesional de su tía. «Aún no he hablado con ella. No es porque nos llevemos mal. Como no me han contado nada, he pensado que sería mejor no escribirla», ha afirmado.

La joven, que ha sido crítica en los últimos tiempos con su tía, le ha deseado suerte durante su intervención en ‘Viva la vida’. «Que le vaya todo genial allí. Si va a ser bueno para ella y lo necesita porque es trabajo para mí perfecto. Si la van a contratar para fastidiarla… Espero que no sea así porque sino lo va a pasar mal».

La hija de Terelu Campos ha confirmado que su tía no la llamó antes de que se anunciase públicamente su fichaje. «No lo sabía. Escribí a mi madre y le pregunté si lo sabía. Tampoco me sorprendió. Yo me entero la última de todo», ha explicado. Asimismo ha incidido en que a pesar de que en los últimos tiempos han tenido sus tiras y aflojas, ha negado tener una mala relación con ella. «Yo no tengo ningún problema con Carmen. Para mí trabajar con ella no me supone un esfuerzo».

Carmen Borrego se despidió de la audiencia de ‘Viva la vida’ con cierto pesar. El programa le había preparado un vídeo recopilatorio con los peores momentos de la colaboradora en ‘Sálvame’ donde se recogían algunos de los ataques que le habían propinado sus actuales compañeros en los últimos tiempos. Entre ellos, hacía referencia a los hijos de la colaboradora y toda la controversia que hubo sobre su custodia. Este hecho hizo que Terelu se mostrara tremendamente enfadada. «Mi madre explotó y ya era un cúmulo de cosas. Sé cómo es mi madre y sé cómo actúa. Ella piensa un poco en la que se le viene encima. No es que se vaya a ‘Sálvame’ es que todo lo que pase allí le puede influir a mi madre también», afirmaba Alejandra sobre la reacción de su progenitora.

Edmundo Arrocet entra en ‘Secret Story’

La familia Campos está más que nunca de actualidad. Edmundo ‘Bigote’ Arrocet formará parte de los concursantes del nuevo reality de Telecinco, ‘Secret Story’. Una participación que podría afectar a María Teresa Campos y removerle viejos sentimientos. Alejandra Rubio también se manifestaba al respecto. «Yo no he hablado de esto con mi abuela. No sé si lo sabrá, aunque supongo que sí».

«No me esperaba para nada que fichara por el reality, pero tengo ganas de verle», ha asegurado. Añadía que está expectante de lo que pueda contar durante esta nueva aventura profesional. La joven ha recordado que durante el tiempo que el humorista chileno mantuvo una relación con la veterana comunicadora ella tenía una estupenda conexión con él.