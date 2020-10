La hija de Terelu y su novio han disfrutado de una divertida jornada en el Parque de Atracciones de Madrid en compañía de unos amigos.

Después de un fin de semana de intenso trabajo, Alejandra Rubio ha decidido sacar partido a su día libre y se ha trasladado con su novio al Parque de Atracciones de Madrid para disfrutar del Día de la Fiesta Nacional por todo lo alto: divirtiéndose como una niña en el conocido parque urbano, entre montañas rusas y espectáculos de Halloween.

En las últimas semanas, la hija de Terelu se ha visto por la última polémica del clan Campos: la entrevista de María Teresa en ‘Sábado Deluxe’, en la que su abuela profería diversos insultos a Jorge Javier Vázquez en riguroso directo. Las palabras de la veterana periodista al presentador han desatado una guerra televisiva entre éste y el clan Campos, a quienes el catalán ha criticado con dureza. Por ello, nada mejor que sacar provecho de su día libre que ajena a los comentarios con su chico, Álvaro Lobo. Junto a él se ha fotografiado sonriente y feliz, ajena a dimes y diretes.

Risueños y visiblemente contentos, Alejandra y su novio no han estado solos en su día en el Parque de Atracciones. Los han acompañado varios amigos, que han sido testigos de la felicidad de la pareja. ¡Hasta han regresado a casa con un enorme oso de peluche! Sin duda, este día de ocio y diversión ha sentado de maravilla a la joven, quien se ha pronunciado de manera tajante sobre la comentada guerra entre María Teresa y Jorge Javier.

Defiende a su abuela tras su entrevista en ‘Sábado Deluxe’

«Mi abuela no se acordaba de lo que había dicho», ha señalado Alejandra. Para ella lo más incomprensible que es tantas voces se hayan animado a hablar sobre su abuela tras la polémica con Jorge Javier. “Ahora no paran de salir personas que han sido maltratadas por mi abuela, qué casualidad”.

También ha querido aclarar que aunque pertenece al clan Campos, piensa por sí misma y sus opiniones no siempre coinciden con las de otros miembros de su familia. «Es verdad que yo al final estoy aquí por ellas, pero lo que una dice no todas tienen que pensar lo mismo», ha reconocido.

También ha respondido a Jorge Javier Vázquez, uno de los que han sido más críticos con ella: «Nadie le dice nada a Jorge». No le parece bien que sea un «intocable» y que nadie se parezca dispuesto a rebatir sus argumentos. Y es que el presentador ha cargado con dureza contra ella y la ha acusado de tener doble cara. «Lo que no puedes hacer es encontrarte a Belén Esteban en maquillaje, decirle que tu abuela no estuvo bien conmigo, que te daba apuro encontrarte conmigo por los pasillos y no saber qué decirme. En estos momentos, en lugar de justificar lo injustificable, debéis optar por el silencio. Has quedado como una ridícula», decía la semana pasada en ‘Sálvame’.

«No le tengo ningún miedo a Jorge Javier»

La benjamina del clan Campos ha confesado que sigue sorprendida ante la oleada de comentarios que se han generado a raíz de la entrevista de su abuela en ‘Sábado Deluxe’. «Me sorprende que nadie me escribió para decirme que Jorge estaba hablando de mi abuela. Dije ‘madre mía’ porque no sabía qué estaba pasando. Yo respeto a Jorge pero no le tengo miedo a este señor, no le tengo ningún miedo«, ha dicho.

Alejandra Rubio no es la única que se ha divertido este fin se semana. Su madre también ha hecho lo propio yendo al teatro. La colaboradora de ‘Viva la vida’ acudía al musical ‘Qué no daría yo por ser Rocío Jurado’, en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Una salida con la que podría haberse saltado el confinamiento decretado en la capital desde el pasado viernes. Y es que la malagueña reside en el barrio de Aravaca, perteneciente al distrito de Moncloa, en Madrid capital. En el espectáculo que produce su amiga Rocío Carrasco estuvo acompañada por su hermana, Carmen Borrego, y el marido de esta, José Carlos Bernal.