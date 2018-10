Alejandra Rubio estalla: sus amigos la traicionan

Desde que Alejandra Rubio cumpliera la mayoría de edad, su vida ha dado un giro radical. Su nombre ha estado en la palestra de la prensa rosa durante los últimos meses. La influencer, que celebró su cumple por todo lo alto con presentación a los medios incluida, ahora estalla contra aquellos que pensaban que eran sus amigos.

[Leer más: Oriana Marzoli traiciona a Alejandra Rubio y carga contra ella tras dejar de ser su amiga]

Alejandra Rubio está muy dolida

Ha utilizado su cuenta personal de Instagram para dar a conocer esta fatal noticia: “Quería decir que me he llevado tantísimas decepciones con la gente desde que cumplí los dieciocho que no sé por dónde empezar. Gente superinteresada, ‘amigas’ que de la noche a la mañana han dejado de estar porque ya habían conseguido su objetivo conmigo, que era conocer a tal persona o que les llevara a tal sitio”, ha comenzado diciendo.

Su mensaje en redes

“Niñas que ‘odiaban’ las cámaras y ahora, día sí, día también, las veo posando en photocalls. Me he encontrado con ‘amigos’ que tenían una doble vida, ‘amigos’ que me han mentido hasta dónde vivían y en qué trabajaban sus padres, ‘amigos’ que me han reemplazado totalmente cuando les he presentado a alguien que tenga más fama o más seguidores que yo. ‘Amigas’ que me amaban y que nunca iban a venderme y después me han clavado la puñalada por la espalda”, continuaba diciendo.

“No os podéis hacer una idea de todo lo que he pasado estos últimos ocho meses, y supongo que seguiré pasando porque cada vez es algo nuevo. Entonces, no os preguntéis porque ya solo me fío de dos personas”, ha zanjado.

Apoyada por su novio, con quien se ha ido a vivir

Alejandra Rubio está pasando un difícil momento personal por la operación que decidió realizarse su madre, Terelu Campos. La joven, siempre muy pendiente de su madre, asistió a la casa donde Terelu se está recuperando acompañada por su novio, el DJ. Lobo, con quien se ha marchado a vivir una vez tomada la decisión de independizarse.

Su mayor preocupación: su madre

La joven aprovecharía la visita a su madre para pedirle consejo tras haberse sentido traicionada por los que ella creía que eran sus amigos, y que finalmente únicamente buscaban la “fama” a costa de la hija de Terelu Campos. Aunque esté muy dolida, ahora la mayor preocupación de Alejandra Rubio es la pronta recuperación de su madre.

El pasado domingo Alejandra fue a visitar a su madre en su casa

Le acompañó su novio, de quien se ha vuelto inseparable

Se notaba el semblante de preocupación de la joven