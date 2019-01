La carta de Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, en el peor año de su familia

La familia Campos no ha vivido su mejor año. El 2018 ha sido un curso especialmente difícil para la televisiva familia, debido a la retirada forzosa de María Teresa Campos de los platós, los numerosos pasos por quirófano de Terelu Campos y la marcha de Alejandra Rubio de su casa para iniciar una nueva vida. Tan solo Carmen Borrego ha recibido alegrías, al haber cambiado radicalmente su físico tras su paso por quirófano y al someterse a un riguroso proceso de adelgazamiento. Eso sí, los problemas de su familia no le son ajenos y esto le preocupa.

Alejandra Rubio, hace balance de su familia

Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, ha querido hacer balance de lo bueno y lo malo que le ha traído el 2018 a su vida, con la esperanza de que el nuevo año le depare más alegrías y menos dificultades. Pese a los malos momentos, también ha tenido muchas cuestiones por las que está agradecida. De todo esto ha hablado a través de sus redes sociales.

La carta de Alejandra Rubio a sus fans

Alejandra Rubio tiene una conexión muy estrecha con sus seguidores, con los que comparte todo lo que le sucede en su vida. No tiene miedo a abrirse a ellos, sabiendo que sus fans son parte necesario de su éxito, ahora que trabaja duro para convertirse en una influencer y abrirse un hueco en el mundo de la moda. Por ello, ha escrito una carta con la única intención de que ellos sean conocedores de lo mejor y lo peor que ha vivido este año.

Lo que le ha traído bueno este año

“Querido 2018: Gracias por todo lo bueno que me has dado. Me han pasado tantas cosas este año… haber cumplido la mayoría de edad, empezar una carrera, independizarme, tener un trabajo y sobre todo levantarme cada día al lado del amor de mi vida”, comienza a escribir la hija de Terelu Campos en su carta, en el que hace balance del 2018.

Indirecta a quien le ha traicionado

“Gracias por abrirme los ojos frente a gente tóxica de mi vida, que no merecía la pena, he sabido alejarme de todo lo malo y refugiarme en un entorno de personas que me quieren y me aprecian tal y como soy. Personas que han hecho que viva sin rencor, con positividad y dándome maravillosos consejos”.

Da gracias a la vida por su familia

“Gracias por la familia que tengo y por la familia que he elegido, que son mis fantásticos amigos, algunos de toda la vida y otros que me han demostrado en tan poco tiempo que merecen muchísimo la pena”, continúa relatando Alejandra Rubio en su perfil de Instagram.

Ha perdido, pero también ha ganado

“He perdido mucho, pero he ganado todavía más. Por eso, cierro esta etapa estando orgullosa de mí misma y de los que me rodean. He crecido, he llorado, he reído y, sobre todo, he aprendido. Tengo las cosas tan claras en mi vida y hacia dónde va encaminado mi futuro… tengo tan altas mis expectativas… que este 2019 voy a luchar hasta conseguir todo lo que me he propuesto, sin cesar y sin conformarme”.

Una actitud muy optimista

“Sé que, si se quiere, se puede. Gracias a todos los que me queréis y apoyáis, os aprecio enormemente. Gracias 2018 y hola 2019. Ojalá estuvieses aquí para verme crecer y superarme cada día un poco más. Te quiero. Beau”, cierra Alejandra Rubio su particular balance del año.

