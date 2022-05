La vuelta de Pipi Estrada a ‘Sálvame‘ ha supuesto un verdadero quebradero de cabeza para el clan Campos y más aún después de que el periodista deportivo contara los entresijos de su relación con Terelu Campos sometiéndose al polígrafo de Conchita. Este sábado, la hija de María Teresa Campos advertía con romper su silencio y contar su versión de la historia tras 16 años sin pronunciarse sobre el asunto. Un día después, Alejandra Rubio ha salido en defensa de su madre y le ha plantado cara al colaborador.

Alejandra Rubio no entiende que Pipi Estrada siga hablando de su madre «si lo ha pasado tan mal con ella». La joven cree que el periodista tiene una «fijación extraña» con Terelu Campos y se lleva las manos a la cabeza al conocer que este va contando por ahí que le llevaba al colegio cuando. «Por favor, que quede claro que este señor jamás me ha llevado al cole de pequeña«, insiste.

«Cuando entré a trabajar en un sitio, por la noche, y él se enteró y se metió a trabajar. Me hablaba, me sacaba conversación… pero yo pasaba. No quería conocerle. Luego le contaba a todo el mundo que él me llevaba al colegio, me escribe la gente para contarme cosas que él decía y no han pasado», ha explicado Alejandra Rubio en ‘Viva la vida‘. Tras esto, la joven desvelaba que la «fijación» que tiene Pipi Estrada con su madre se debe al juicio que esta ganó y por el que el periodista aún no ha pagado los 50.000 euros que le debe (según Avilés). «Mi madre de buena es tonta. Encima él se permite sentarse en un plató a hablar mal de ella. Tienes unas ganas de dejar a mi madre como un ogro que no es verdad», decía la colaboradora con el semblante serio.

Pide que deje en paz a su familia

Alejandra Rubio se ha mostrado muy clara y ha sacado las garras para defender a su madre. «¿Por qué no nos deja en paz? Me han dicho que el otro día habló mal de mi abuela. Dejamos en paz, no eres nada de nuestra vida», hacía hincapié de forma contundente. De la misma forma, la joven le ha instado a que pase página en su vida de una vez por todas y le pide que deje de escribirla a través de las redes sociales. «Encima me escribe por WhatsApp e Instagram, no quiero saber nada, no sé cómo decirlo», aseveraba enfadada.

Esta reacción llega después de que Pipi Estrada se enfrentara al polígrafo de Conchita y revelara que al inicio de su relación con Terelu Campos había estado con otras dos mujeres a la vez. Una entrevista que ha provocado unas reacciones inmediatas en la familia Campos y que se espera que siga dando que hablar en los próximos días.

