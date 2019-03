Una semana más Alejandra Rubio abre su corazón en ‘Black Sheep’, el canal que tiene en la plataforma MTMAD (plataforma digital de Telecinco). En esta ocasión, la joven ha revelado uno de los asuntos que más intriga causó a los medios de comunicación hace poco menos de un año: su enfado con Anita Matamoros. Las jóvenes, que habían sido grandes amigas, dejaron de seguirse en las redes sociales. Detalle que unido a la ausencia de la hija de Terelu Campos al 18 cumpleaños de la influencer, dio por hecho que entre ellas las cosas no andaban nada bien.

Alejandra Rubio pide a Vasile una nueva oportunidad para su abuela

En agosto del pasado año era Terelu la que reconocía que la amistad entre Anita y Alejandra estaba rota, asunto del que nadie quiso dar más detalles. Han pasado meses para que conozcamos los verdaderos motivos de esta desavenencia, algo que ha revelado la nieta de María Teresa Campos tras ser preguntada por uno de sus seguidores. “Hay una persona a la que hice mucho daño así por la cara, porque se me cruzó el cable. Me lo habéis preguntado muchos, es Anita Matamoros”, afirmaba la joven, que ha querido aclarar los motivos de este distanciamiento. “Nos enfadamos. Ella me invitó a su cumpleaños y yo estaba en Málaga. La gente me comía la cabeza básicamente, escuché a gente que no tenía que escuchar y le dije que no iba. Obviamente esto le sentó muy mal. Hemos sido hermanas toda la vida“, dice la influencer.

Alejandra se muestra muy arrepentida

Muy a su pesar, la amistad que durante años mantuvo con la hija de Makoke es a día de hoy irrecuperable. Realidad que lamenta muchísimo. “A mí se me fue la perola y le dije cosas que no le debía decir. A partir de ahí nuestra relación se enfrió muchísimo y a día de hoy no tenemos esa relación tan estrecha. Me arrepiento muchísimo, de verdad, muchísimo de ese enfado. Pero bueno… las cosas pasan y ya no se puede hacer nada”, terminaba diciendo Alejandra. Testimonio con el que se da por zanjado este misterio. ¿Será este gesto el comienzo del retorno de esta malograda amistad? Habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos entre las dos jóvenes.