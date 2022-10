Son cada vez más comunes los fraudes y timos en las plataformas digitales y es que los amigos de lo ajeno han visto en el anonimato que ofrece internet para campar a sus anchas y hacer sus fechorías casi con impunidad. Así lo ha descubierto ahora Alberto Chicote, que ha sido víctima de una estafa, aunque por fortuna él no ha sido quien ha perdido su dinero mediante engaños, sino que ha sido la persona por la cual los estafadores trataban de captar a sus víctimas. El propio chef ha denunciado este hecho en sus redes sociales, donde ha advertido a sus seguidores de que no caigan en la trampa de una publicidad en la que se utiliza una fotografía suya e incluso una supuesta declaración pronunciada por él para incentivar al público a invertir su dinero en bitcoins.

Este tipo de prácticas es cada vez más habitual y han sido muchos los famosos que han denunciado ya que empresas de dudosa actividad utilizan su imagen para captar a sus víctimas. El último ha sido Alberto Chicote, que se ha encontrado con su propia imagen en un banner de publicidad que imita tratarse de una noticia más de un medio de comunicación y que llevar por titular un gancho engañoso. “El Gobierno está conmocionado. A. Chicote: Compre bitcoin”, reza esta pieza publicitaria que ha mosqueado mucho al chef, que a sabiendas de que se trata de una actividad ilegal ha querido advertir no solo a quienes se esconden detrás de esta maniobra fraudulenta, sino también a sus posibles víctimas.

“Definición gráfica de ser más falso que un euro de madera. Sigue habiendo malnacidos que pretenden aprovecharse de la imagen de quienes no autorizamos su uso para, me imagino, estafar a la gente”, denunciaba Alberto Chicote, presentador de ‘Pesadilla en la cocina’, entre otros espacios televisivos, muy molesto por ver cómo se usa de manera ilegal su imagen para robar a personas inocentes: “Si lo que venden es tan confiable como su publicidad, ni se os ocurra poner ni un euro”, sentenciaba.

El problema está en que no es la primera vez que un famoso se ve en esta delicada situación, pero es que a Alberto Chicote ya le pasó lo mismo hace tres años. Fue en 2019 cuando otro anuncio fraudulento animaba al público a invertir en productos financieros y para dar credibilidad a su mensaje aseguraban que otros personajes populares ya se habían hecho de oro gracias a ellos, como así señalaban que había sucedido con Chicote: “Después de ver que esta noticia está corriendo como la pólvora me siento obligado a explicar que no tengo nada que ver con este supuesto chollo. El uso de mi imagen no está autorizado y nada de lo que cuenta, ni lo he dicho yo, ni ha ocurrido nunca”, reclamaba. Lo que no se sabe si en su día y también ahora ha llevado el asunto a la policía o simplemente se ha conformado con advertir a sus seguidores.