La romántica escapada de Albert Rivera y Carla Cotterli a Marruecos

Albert Rivera ha inaugurado sus 44 años por todo lo alto. El que fuera presidente de Ciudadanos se ha desplazado hasta Marruecos, y no lo ha hecho solo, sino en compañía de Carla Cotterli. Como ya adelantó SEMANA, la influencer ha sido quien ha devuelto la ilusión sentimental al expolítico tras su ruptura con Malú. Y aunque ninguno de los dos haya confirmado públicamente su romance, esta escapada al continente africano deja entrever que su noviazgo va viento en popa.

La escapada del expolítico y la influencer al continente africano, al descubierto

Pese a que ni Albert Rivera ni Carla Cotterli han demostrado haber viajado a Marruecos de manera conjunta, sus imágenes en Instagram demuestran lo contrario. Hace apenas unas horas, el catalán compartía con sus más de 200 mil seguidores de Instagram un carrusel de imágenes en dos de los desiertos de la zona: “Qué experiencia tan impresionante ha sido este viaje… Conducir en las dunas de los desiertos de Erg Chebbi y Erg Chegaga es algo mágico, único. Pero verdaderamente excepcional ha sido hacerlo de la mano de unos maestros del Dakar. Gracias por organizar este viaje y por habernos permitido aprender de vosotros y convivir entre nosotros en un magnífico grupo humano. Ha sido mi primera vez, pero no será la última, he disfrutado como un niño. Gracias”, ha escrito el expolítico, visiblemente emocionado por la vivencia.

Poco después, era la influencer quien hacía uso de su cuenta de Instagram para publicar un post en los mismos lugares que Albert. La empresaria también ha podido disfrutar del desierto y de sus dunas y sus camellos en una escapada muy especial: “10 noches, 8 ciudades, 4 vuelos & +5.000 kms [Marrakech - Desierto Erg Chigaga - Zagora - Erg Chebbi - Ait Ben Haddou - Ouarzazate - Desierto de Merzouga] Exhausted but feeling blessed (agotada pero sintiéndome bendecida)”, ha señalado. Además, cuatro días antes subió una serie de imágenes en las que aparece en el norte del continente africano junto a otros creadores de contenido. Sin embargo, prefería que en estas instantáneas no estuviera presente Rivera para no levantar unas sospechas que finalmente han sido inevitables.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla Cotterli ( @carlacotterli)

Revista SEMANA reveló la identidad de Carla Cotterli, la ilusión de Albert Rivera

Por primera vez, Carla ha incluido en sus planes más personales al que fuera líder de Ciudadanos. Un paso al frente con el que ambos han demostrado que su relación marcha a las mil maravillas y que el expolítico ha encajado a la perfección dentro del círculo de amistades de Cotterli, habiendo dado portazo definitivo a su historia de amor con Malú.

En agosto de este mismo año, Revista SEMANA lanzaba en exclusiva el reportaje más romántico de Albert y Carla. Besos, caricias, más besos, más caricias… El que fuera novio de Malú aparecía disfrutando al máximo de la compañía de la diseñadora con la que afloraban unos rumores de noviazgo que ahora apuntan a ser más ciertos que nunca. Mientras tanto, la intérprete de ‘Blanco y negro’ permanece totalmente focalizada en su trayectoria profesional y en el cuidado de su hija, y por ahora, no ha sido vinculada con ninguna otra persona a nivel sentimental.