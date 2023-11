Alba Silva comparte el ultimo parte de salud de Sergio Rico

Fueron 83 angustiosos días lo que vivió Alba Silva y, ahora, echando la vista atrás, no puede creerlo. Hace siete meses, su marido, Sergio Rico, casi pierde la vida tras un grave accidente con un caballo en la romería de El Rocío, en Huelva. El golpe le provocó una hemorragia interna a causa de un traumatismo craneoencefálico que le dejó en coma. La conmoción fue tremenda y día a día el país entero siguió los partes de salud que compartía la periodista, que no se separó de su lado en ningún momento. A mediados de agosto, el portero del Paris Saint-Germain, casi milagrosamente, salía del hospital, para felicidad de Alba, su apoyo incondicional. La periodista ha querido referirse ahora a la salud de Sergio, que, todavía, no está recuperado del todo.

Alba Silva habla de la recuperación lenta pero 'milagrosa' de Sergio Rico

Es la primera vez que Alba Rico se sienta en un plató para hablar del estado de su marido. La joven ha acudido al plató de 'TardeAR', donde Ana Rosa Quintana la ha recibido con toda la grandilocuencia del caso. "Qué alegría tenerte aquí", le ha dicho a la joven. No han sido meses fáciles para ella, ha reconocido, ya desde la distancia. "Han sido unos meses muy complicados. Sentía que tenía que mantenerme fuerte por él. De alguna manera, sentía que tenía que mandarle mi energía. Ahora puedo permitirme bajar un poco la guardia. Es verdad que cuando salía del hospital, tenía muchas ganas de llorar y no lo hacía. Ahora sí. Estoy bastante bien. Si miro a hace unos meses, no me puedo creer que esté aquí", ha asegurado muy emocionada.

Su marido y ella acaban de cumplir su primer año desde que se dieron el sí, quiero. Un aniversario cargado de simbolismo que coincide con la recuperación lenta pero sin pausa de Sergio Rico. "Está super bien, mucho mejor de lo que pensábamos. Ha sido un milagro. Su evolución ha ido cada vez a más. Ha sido increíble", ha reconocido Alba. A pesar de su mejoría, el deportista todavía no está al cien por cien.

Sergio Rico tiene prohibido hacer deporte

"Se quedó muy delgado, perdió muchísimo peso. Todavía no puede hacer deporte porque tiene una pequeña aneurisma abierto y los médico no se lo permiten. Este 28 de noviembre tenemos nueva revisión. Esperemos que el aneurisma esté cerrado y pueda volver a dedicarse a su sueño. Ha ganado peso, pero no ha recuperado la masa muscular que le falta todavía porque no puede hacer deporte", ha confesado Alba Silva sobre la situación de su marido.

La pareja espera el día en el que el guardameta pueda volver al campo de fútbol y recuperar su vida profesional. Un anhelo que está cada vez más próximo de cumplirse. "Los deportistas no son humanos como los demás", ha reconocido Ana Rosa Quintana. Una afirmación que Alba ha refrendado contundente. "Sí. Creo que por eso confiaba tanto en su capacidad de recuperación. El médico me dijo esto te pasa a ti o a mi y no lo contamos. Pero él es muy fuerte", ha sentenciado la dichosa mujer de Sergio Rico.