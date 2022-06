El 23 de junio de 2021 Alba Santana recibió el golpe más duro de su vida. Perdió a su madre tras una dura batalla contra el cáncer y recibió entonces el cariño de compañeros de profesión de Mila Ximénez y de millones de espectadores. Tras arreglar asuntos, papeles y embalar sus recuerdos, la hija de la periodista y del tenista Manolo Santana volvió a Ámsterdam, donde tiene su vida más que asentada. Pero, ¿cómo es su vida ahora?, ¿cuáles son sus planes este verano? Alba Santana lleva viviendo en los Países Bajos más de 15 años, un lugar en el que reside junto a sus hijos y su marido, el empresario Aviv Miron. Llevan 14 años casados y un día a día muy familiar en el que se ocupan de sus pequeños y del trabajo, siendo este motivo precisamente el que les trajo a esta ciudad repleta de bicicletas.

Alba Santana no ha dejado de lado España tras la muerte de su madre, de hecho, ha viajado más de 1700 kilómetros cuando ha hecho falta. Quiere seguir manteniendo relación con su familia y volver a los lugares en los que fue especialmente feliz, entre otros, Marbella, en donde guarda recuerdos especialmente bonitos para ella. Cabe señalar que este fue precisamente el lugar elegido por Mila cuando le diagnosticaron la enfermedad para pasar unos días con sus nietos y su hija y poder así su último verano junto a ellos.

Aunque la hija de Mila Ximénez no solo vuelve a Madrid para reencontrarse con su pasado y revivir lo bonito que le dio el país, sino también para ver a viejos amigos de su madre. En varias ocasiones ha quedado con personas que querían a su madre como, por ejemplo, Raúl Prieto, con el que mantiene una relación de amistad. Y, a pesar de que Alba es sosegada, tranquila y suele huir de las polémicas, no ha dudado en pronunciarse cuando algo no ha sido de su agrado. Así lo demostró cuando en ‘Sálvame’ se leyó la hipotética carta que Mila hubiera escrito meses después de fallecer, una misiva que lejos de reconfortarla abrió viejas heridas. Si bien recalcaron desde el programa que su intención era hacer un bonito homenaje, dejaron un mal sabor de boca del que luego se hicieron eco. «No queríamos hacer daño», dijo Terelu Campos al conocer el enfado mayúsculo de Alba.

«Nos consta que ha provocado dolor en la persona más importante en la vida de Mila… Desde aquí, Alba, el programa quiere pedirte disculpas (…) te mando un beso en nombre de todo el programa», añadió la hija de María Teresa Campos en Telecinco. Ahora todos se esfuerzan por seguir teniendo contacto con ella, con la persona favorita de la querida Mila Ximénez.