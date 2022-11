Este miércoles 9 de noviembre, Jorge Javier Vázquez ha presentado su libro, ‘Antes del olvido’, en el Teatro Apolo de Madrid. Un libro que está dedicado en mayor parte a su amiga y compañera, Mila Ximénez, que falleció el 23 de junio de 2021 tras una lucha contra el cáncer de pulmón. El presentador ha recibido una inesperada sorpresa, que no ha podido evitar no emocionarse al respecto. Alba Santana, la hija de Mila Ximénez, ha entrado en directo para dedicarle unas bonitas palabras. «Jorge quería decirte y desearte toda la suerte del mundo con esta nueva aventura. Sé que lo has hecho con todo el cariño», comenzaba a decir la hija de la colaboradora de televisión.

Antes de seguir con su discurso, Alba Santana ha pedido a la dirección del programa si en el momento de la conversación podían no poner imágenes de su madre: «Todavía me cuesta mucho verla. Si lo pudieseis evitar, os lo agradecería», ha pedido muy emocionada y con la voz rota. La hija de Mila le ha dedicado unas bonitas palabras a Jorge: «Te deseo todo lo mejor. Sé el cariño que le has puesto a este libro. Sobre todo el duele que has pasado y que estamos pasando juntos (…) Como te dije un día, cuando mis hijos sean mayores, les leeré ciertos fragmentos de su abuela para que sepan como era ella (…) Esta es la herencia que me han dejado, la gente que la han querido», dice.

Jorge Javier Vázquez revela que le pidió permiso a Alba Santana para publicar su libro

Alba Santana ha continuado con su discurso: «Me emociona mucho hablar contigo porque sé lo importante que eras para mi madre y lo importante que era ella para ti, además del tipo de relación que teníais. Que lo hayas podido plasmar en un libro es muy bonito. Espero que le guste a la gente», revelaba Alba desde Ámsterdam, ciudad en la que vive desde hace años.

Por su parte, Jorge Javier Vázquez también ha querido corresponderle con unas bonitas palabras: «Yo por supuesto para escribir este libro lo primero que hice fue pedirle permiso a Alba. Todo lo que he escrito lo ha leído Alba y la primera persona que leyó el libro fue Alba. A mí una de las cosas que más me impactó fue cuando le dije a Alba que iba a escribir un libro y ella me dijo que le gustaría tener ese libro «para que mis hijos sepan como era su abuela» Yo espero Alba haber conseguido que la gente sepa como era o como es Mila. También me gustaría decir que en este tiempo que hablábamos yo le decía, «qué bien que los últimos 20 años de tu madre hayan sido absolutamente apoteósicos».

La hija de Mila Ximénez ha querido agradecer el cariño que recibe de los seguidores de su madre

Alba, muy emocionada, ha asegurado que ella recuerda a su madre sonriendo. «Cuando pienso en ella, siempre la recuerdo riendo. Mucha gente me dice eso y me habla de la sonrisa que tenía. Todo lo que nos hemos reído con ella«. Antes de colgar la llamada, la hija de Mila Ximénez se ha querido mostrar muy agradecida por todo el cariño que ha recibido durante este último año: «Quería aprovechar este momento para decir una cosa. Yo hace tiempo que no puedo ver el programa, no puedo verlo sin ella, pero hoy que estoy aquí, quiero decir que sé todo el cariño que recibe todavía de vosotros. Pero no solo de vosotros, sino también de toda la gente que todavía se acuerda de ella. Toda esa gente me acompaña en el duelo. Muchísimas gracias a todos, gracias por dejarme entrar hoy y os deseo todo lo mejor de todo corazón», ha concluido.