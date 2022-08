Alba Carrillo no tiene ningún tipo de filtro a la hora de hablar de su vida, tanto para las cosas buenas como para las malas. Por ello, la colaboradora de televisión ha querido contar en primera persona los inconvenientes que sufrió tras someterse a un retoque estético que le dejó el rostro desfigurado.

Alba Carrillo no ha ocultado nunca que se ha sometido a varios estéticos, algunos por cuestión de salud. La colaboradora contaba este viernes en ‘Ya es mediodía’ que debido al bruxismo que sufre se trató con bótox para acabar con el movimiento de la mandíbula por el que se rechinan los dientes. «Los pinchazos me pillaron aquí, por los mofletes y parecía Monchito«, contaba haciendo referencia al conocido muñeco de José Luis Moreno.

Por otro lado, para aclarar lo sucedido, la modelo también comentaba que cuando se le bajó la hinchazón su rostro volvió a la normalidad y se eliminaron sus problemas de bruxismo. No es el único tratamiento que se ha realizado Alba Carrillo desde que se dio a conocer. A pesar de que ella no ha reconocido que ha pasado por quirófano, muchos expertos apuntan a que se habría realizado una rinoplastia y que se había elevado los pómulos.

Cansada de las críticas por su peso

Hace unos días, Alba Carrillo ponía el grito en el cielo después de que una seguidora le pusiera un comentario en sus redes sociales señalando que «estás engordando un pelín». Algo que cabreaba a la colaboradora de televisión y que no dudaba en contestar con una contundente reflexión. «No estoy engordando», ha puntualizado Alba Carillo en un primer momento. La exmujer de Feliciano López ha aclarado que en el mes de agosto no entrena, como sí lo hace habitualmente durante el resto del año. Además, añade que está «estupenda en todas las analíticas y la ropa me queda fetén». La colaboradora ha aprovechado este comentario para recordar que este tipo de críticas pueden «hacer daño a niñas en crecimiento y son más peligrosos que saltar de una roca».

Consciente de que los comentarios sobre el peso pueden herir la sensibilidad de muchas mujeres, así ha contestado Alba Carrillo: «Yo sé perfectamente cómo estoy y no me haces dudar, pero una personita en crecimiento puede sentirse insegura ante su cuerpo y luego vienen los disgustos», ha indicado. Ha continuado su mensaje añadiendo que hay que ser más «cautos» con las «apreciaciones» que se vierten a través de las redes sociales. «No objetivas a los cuerpos propios y ajenos». Termina la respuesta con estas palabras: «Te presto mi cuerpo cuando quieras y me dices cómo te sientes. Vas a flipar, pero con el cerebro ni te cuento».