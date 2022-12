Alba Carrillo está muy agobiada y cansada tras desatarse la polémica de su idilio con Jorge Pérez. Según pudo conocer SEMANA, la colaboradora de televisión está recibiendo presiones y por ello ha decidido tomarse un tiempo y no salir en la pequeña pantalla. Ante esto, la modelo está centrada en disfrutar de los suyos y desconectar. Por ello, este sábado, se ha convertido en la mejor anfitriona y ha recibido en su casa a unos amigos para celebrar una pijamada navideña por todo lo alto.

«La mejor anfitriona», son las palabras que han elegido los invitados a la fiesta de Alba Carrillo para piropear a la colaboradora. Ha reunido a sus amigos, entre los que se encontraba Estela Grande, para montar una fiesta de Navidad en la que no ha faltado ningún tipo de detalle. La modelo recibía a sus invitados con unas galletas navideñas y la mejor decoración para que pasaran una velada inolvidable.

Las risas y las confidencias han hecho que, por unas horas, Alba desconecte de su realidad y vea con ilusión la llegada del 2023. Tal y como hemos podido comprobar a través de sus redes sociales, la colaboradora de televisión y sus amigos se han puesto sus pijamas más navideños y han bailado grandes éxitos de la música. Además, han lanzado al aire la promesa de viajar a Nueva York el año que viene para celebrar al otro lado del charco estas fechas tan señaladas.

La noche ha dado mucho de sí y Alba Carrillo no ha dudado en mostrar a sus amigos las grandes reliquias que guarda en su vestuario. Por ello, les ha mostrado el look que eligió para el día de su pedida con Feliciano López. Una gran velada que ha acabado con una «recena» a altas horas de la madrugada. Sin lugar a dudas, esta fiesta ha supuesto un soplo de aire fresco para la colaboradora después de que toda la polémica con Jorge Pérez le esté pasando factura.

«Quiere retirarse de la television»

Según pudo conocer SEMANA, Alba Carrillo comunicó a la dirección de La Fábrica de la Tele su intención de retirarse de la televisión durante un tiempo y por ello no quiso actuar el pasado viernes en el ‘Mediafest’. «El miércoles a última hora de la tarde nos comunica que no quiere cantar ni con WRS ni con ningún otro cantante, que no quiere participar en Mediafest, que quiere retirarse de la televisión. Ha decidido apartarse y está recibiendo presiones de su entorno para que deje la televisión”, cuenta el entorno de la colaboradora a esta revista.