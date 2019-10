Tras la bronca de Jorge Javier Vázquez durante la pasada gala del jueves, Alba Carrillo está recapacitando y está cambiando su concurso dentro de la casa de Guadalix. La modelo ha querido pedirle perdón a Belén Esteban y le ha lanzado una petición.

Alba Carrillo hace caso a Jorge Javier Vázquez y pide perdón por su comportamiento en ‘GH VIP’

«¿Te parece bonito que tengas que criticar mi concurso para justificar tus continuos errores? Yo gané, a ver en que puesto quedas tú», le preguntaba la princesa del pueblo a la modelo a través de un tuit durante el debate del pasado domingo. Ante esta declaración de intenciones, la colaboradora de ‘Viva la vida’, que no se tomó bien las palabras de la de Paracuellos, aseguró que le contestaría en su blog. Y así ha sido.

Alba Carrillo recapacita tras la bronca de Jorge Javier: «Gracias»

“Te pido disculpas si juzgué tu programa. Seguramente yo salga en cualquier momento y, por supuesto, no ganaré. Yo siempre te he tenido mucho cariño y cuando trabajé contigo en ‘Sálvame’, sentí mucho tu apoyo y siempre me sentí protegida por ti. Por eso, me duele tanto que abuchees cuando contesto los domingos”, contestaba la hija de Lucía Pariente. Ante tales palabras, Belén Esteban prometió que iba a dejar de abuchear, aunque no solo por Carrillo, sino también por el resto de concursantes.

La madre de Alba Carrillo, Lucía Pariente, reconoce que su hija se ha equivocado

Por otro lado, la de ‘Ya es mediodía’ también ha tenido tiempo para reflexionar sobre las palabras que le dedicó Jorge Javier. Alba Carrillo ha tomado la decisión de darle un giro a su concurso a pesar de que se sienta cohibida con tanto abucheo. «Se me hace un nudo en la garganta y estoy con miedo a hablar y a sentirme sola aquí», reflexionaba dejando claro que iba a cambiar el chip por la personita, su hijo, que le esperaba fuera.

‘GH VIP 7’: Jorge Javier Vázquez deja KO a Alba Carrillo