Tras la pillada entre Alba Carrillo y Jorge Pérez, la presentadora se siente decepcionada con su compañero. Este lunes se ha despachado a gusto y ha contado lo que siente ante la reacción del guardia civil después de que ambos dieran rienda suelta a la pasión en la fiesta de empresa de la productora ‘Unicorn‘. Cree que Jorge Pérez ha sido un «cobarde» y lamenta que de no ser ella la soltera en esta historia «me hubieran dado hasta en el carnet de identidad»: «Si hubiera sido yo la mujer casada yo sería más guarra y más zorra, más todo. La cagada de él fue después de eso. Dejas que yo te defienda y luego me echas a los perros. Es indecente eso».

«Quiero aprovechar este espacio en el que me dejan ser yo para decir lo que pienso», ha arrancado diciendo en una charla en directo con dos amigas, una de ellas la periodista Adriana Dorronsoro Bienzobas. «Esperaba un poquito de sororidad», confiesa, «pero no he tenido suerte con este tema». La colaboradora se queja de que muchos de los hombres con los que se ha topado en su vida «son cobardes porque yo soy mucho arroz para tan poco pollo».

Jorge Pérez «no es un grandísimo colaborador ni tiene especial gracia», dice Alba Carrillo

La exmodelo se considera «una mujer imperfecta» y entiende que «todos cometemos errores»: «No hay quien lleve esa mochila tan enorme. No hay nadie perfecto y él es el primer imperfecto y ha caído». Cree que Jorge Pérez «no es mal tío, pero lo ha gestionado todo muy mal. Ya cuando te pillan con la pistola en la mano, pues chico: di la verdad. Ha sido desleal a su mujer, a mí». Teme que la polémica le pase factura con su trabajo en televisión: «Estaba casi en un acto de caridad porque es un tío guapo. No es un grandísimo colaborador ni tiene especial gracia». Tampoco entiende el porqué de su silencio: «Este hombre estará ahora al borde de un ataque de nervios».

«Estas cosas te pueden pasar, lo dices y no pasa nada. A cuánta gente no le ha pasado eso, que tiene un bache. Y decir ‘con esta tía hemos tonteado y lo dejo en una anécdota’. Que tienes que dar la cara», continúa diciendo en su encuentro digital. «Que si dejó el coche en casa de Marta. Han sido una serie de mentiras que si yo fuera la mujer de Jorge me sentaría fatal. Me parece una tomadura de pelo«. Cuando le preguntan qué hablaría con su compañero si lo viera, lo tiene claro: «Le diría, Jorge, tío, da la cara ya, que no es tan grave. Cuando te pasa algo sí lo magnificas, pero no es tan grave. Yo te iba buscando, sí, pero tú también me buscabas a mí».

Así habla Alba Carrillo de su noche de pasión con Jorge Pérez: «Pensaba que era más suavote de lo que es»

«Ha pasado esto que era una cosa sexual, y ya está», prosigue diciendo. «Yo en el momento que un tío se comporta así no lo quiero para nada más». Asimismo, se arrepiente de haberse dejado llevar en la cena de empresa: «Yo igual bebería menos vino, porque nos echaron el suero de la verdad». Ve con malos ojos que sus propios compañeros grabasen los besos que se dieron en la fiesta: «No me parece bien porque no se me ocurre grabar en una cosa de esas. Estábamos en diversión entre amigos. Para mí no es el momento. es como si te invito a mi casa, no es para que se cuente nada».

Y, como de todo lo que le sucede procura sacar algo positivo, lo mejor de esta historia ha sido la sorpresa que se ha llevado en su encuentro íntimo con Jorge: «No voy a entrar en detalles de este tipo, pero pensaba que era más suavote de lo que es. Ha sido una sorpresa para bien. Pensaba que era el típico que tienes era tensión sexual y luego…».