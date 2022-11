Alba Carrillo lleva días siendo protagonista de la actualidad después de la pillada con Jorge Pérez en una discoteca. Después de dar la cara en el programa ‘Fiesta’ de la infidelidad del Guardia Civil, la modelo salía por la noche de las instalaciones de Telecinco cansada y con ganas de volver a casa para desconectar de todo lo ocurrido. Eso sí, no dudó en atender a la prensa para hablar de sus impresiones.

La modelo lanza una crítica rotunda a Jorge Pérez tras su infidelidad

Vídeo: Europa Press.

Además, no ha dudado en criticar a Jorge Pérez por no asumir su culpa desde el principio: «Después de cometer un error, das la cara, pides perdón, no como a mí que me tachó de loca, me echó la prensa encima. Hay maneras y maneras de hacer las cosas. Si te equivocas, no pasa nada, pero asume tu culpa, no se la eches a otro», ha declarado rotunda. Aún así, espera seguir manteniendo la amistad con el también colaborador del Fresh de ‘Ya es mediodía’.

La colaboradora reaparecía este domingo en ‘Fiesta’ completamente derrumbada para dar su versión de los hechos. Mientras tanto, el ganador de ‘Supervivientes’ reaparecía en público, con su hijo pequeño en brazos, y aseguraba que se están «magnificando» las polémicas imágenes. También ha explicado cómo se siente su mujer, Alicia, con la que lleva casado 13 años y tiene cuatro hijos en común.

Jorge Pérez se pronuncia: «Tendré que hacer un gran trabajo para reconquistar a mi mujer.»

Vídeo: Europa Press.

«Se está magnificando esto de una manera que no es la correcta, pero bueno, con quien tengo que rendir cuentas es con mi mujer. Alicia no está cómoda. Es una situación difícil para ella porque lógicamente hay una falta de respeto grave por mi parte hacia ella”, explicaba Jorge Pérez ante las cámaras de ‘Europa Press’.

No obstante, él tiene muy claro cómo tiene que proceder a continuación. «Hay heridas que curar, luego esas heridas tendrán que cicatrizar y yo tendré que hacer un gran trabajo para reconquistar a mi mujer. Esto es un trabajo por mi parte que tengo que hacer por demostrarla, por quererla, por cuidarla, por darle el lugar que se merece y, por supuesto, respetarla», reflexionaba en medio de la polémica.