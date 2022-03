Unas fotografías publicadas en exclusiva por la revista SEMANA hace 15 días ponía sobre aviso que Alba Carrillo y Santi Burgoa podrían estar pensando en darse una nueva oportunidad en su historia de amor, después de haber roto por sorpresa y, a diferencia con otras exparejas, sin iniciar un cruce de acusaciones y reproches público que mine su relación. Esta tregua ha dado paso a que el buen rollo les permita quedar y compartir ocio juntos sin necesidad de replantearse en qué punto se encuentra su relación, como así se mostraba en la revista SEMANA a través de unas fotografías en las que se mostraba a la pareja feliz, dedicándose muestras de cariño y abriendo la posibilidad a que el amor vuelva a triunfar entre ellos.

Alba Carrillo ya se ha enfrentado a las preguntas sobre estas fotos exclusivas con Santi Burgoa y ella no ha tenido reparos en responder con sinceridad al respecto. No niega que se haya visto con el presentador en alguna que otra ocasión tras su ruptura y plantea sus propias dudas ante los periodistas sobre si dar un paso más y tratar de recuperar la relación sentimental que tenían o si, por el contrario, no forzar las cosas y disfrutar de su compañía sin necesidad de ponerle nombre a su vínculo. Preguntada sobre si está preparada para dar una nueva oportunidad al amor y que Santi Burgoa pruebe suerte para ver si puede ser de nuevo el hombre con el que compartir su vida, Alba Carrillo ha reconocido sus dudas: “Puede que sí, no lo sé. Ahora mismo tenemos muchas dudas”, confiesa la colaboradora de Sonsoles Ónega.

Alba Carrillo reconoce que sus citas con Santi Burgoa siguen siendo frecuentes a pesar de que su relación se fue al traste en septiembre del pasado año. “Nosotros quedamos, nos vemos, no hemos dejado de hacerlo, pero no sé si al final volveremos o no volveremos”, reconoce con sinceridad su incertidumbre amorosa y es que ella misma no se aclara cuáles son sus sentimientos y si estos coinciden con su deseo de vivir en pareja. El problema que les separó sigue estando ahí y es que la exmodelo quiere volver a ser madre, aunque sea en solitario. Un plan de futuro que, por ahora, ha decidido aparcar hasta que se desvele la incógnita sobre si le da una nueva oportunidad a su exnovio o si sigue disfrutando de citas esporádicas y sin mayores complicaciones.

