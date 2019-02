Alba Carrillo, hundida tras conocer la cercanía entre Albert Rivera y Malú

La relación de Albert Rivera y Malú, desvelada en exclusiva por la revista SEMANA, ha supuesto toda una revolución en el mundo de la crónica social y también en las redes sociales. Es la noticia que está en boca de todos desde que este miércoles saliese la revista al kiosco. Pero, como podría ser normal al haber disparidad de opiniones, no ha todos les ha gustado la desconocida cercanía entre el líder de Ciudadanos y la cantante. Una de las primeras en alzar la voz al respecto ha sido Alba Carrillo.

Albert Rivera y Malú “se están conociendo”

El político y la artista se han visto con asiduidad en las últimas semanas e incluso han celebrado San Valentín juntos en casa de Rivera. Esta amistad especial ha llamado la atención de todos y ya se trata de descubrir de dónde viene y, también, a dónde va porque, según confiesan a SEMANA personas de su confianza: “Se están conociendo”.

Alba Carrillo, dispuesta a luchar por Albert Rivera

Esta noticia no ha sentado nada bien a Alba Carrillo, que ya confesó su atracción hacia Albert Rivera cuando se conoció su ruptura de Beatriz Tajuelo el pasado mes de enero. La soltería del líder de Ciudadanos fue motivo de celebración para la ex de Fonsi Nieto y Feliciano López. Ahora, sin embargo, parece que no tiene tanto que celebrar y así lo ha dejado claro en su programa, ‘Ya es Mediodía’.

La tristeza de Alba Carrillo

“Esto es muy triste para mí. Me quedo con que la prensa no siempre dice la verdad, me voy a agarrar a ese clavo ardiendo”, asegura Alba Carrillo, con fingido pesar al conocer que Albert Rivera y Malú están afianzando su relación con el paso de las semanas.

Alba Carrillo se estaba formando para ser primera dama

Incluso Alba Carrillo ha confesado que se estaba preparando para ser la perfecta primera dama de España. Quizá tenía las miras altas, porque confiaba no solo en que Albert Rivera la eligiese como novia, sino también en que llegaría a La Moncloa y la convirtiese en primera dama. Aun así, ella confiesa que estaba tomando clases de protocolo.

Le hace la competencia a Malú

Gastando todas las balas que le quedaban en la recámara, Alba Carrillo llegó a asegurar en el programa de Sonsoles Ónega que ella canta “debajo de la ducha”. Quizá no lo haga tan bien como Malú, pero al menos la intención y la actitud están presentes y eso se valora.

