La cantante no para de recibir buenas noticias. Tras anunciar que está a punto de sacar la primera parte de su disco, Aitana será una de las presentadoras de uno de los premios que se entreguen en los Grammy Latino.

Aitana no para. Después de anunciar que está a punto de sacar la primera parte de su disco, la joven acaba de recibir una gran noticia. Y es que será una de las presentadoras de la noche más importante de la música latina: la 19ª gala de los premios Grammy Latino.

La confirmación de la noticia se ha conocido a través del Twitter oficial de los Grammy Latino: “¡CONFIRMADA! @ Aitanax participará como presentadora en la 19a Entrega Anual del # LatinGRAMMY 15 DE NOV. 8PM @ Univision @ MGMGrand“. De esta forma, Aitana sigue recibiendo noticias increíbles para su carrera profesional a sus 19 años de edad.

La propia cantante ha querido compartir su felicidad a través de su Instagram Stories. Y es que ha desvelado que iba a tomar un avión este mismo martes por la mañana rumbo a Las Vegas: “Que me voy a Las Vegas. Me enteré hace poco de que me habían invitado a los Grammy Latino para presentar un premio y estoy muy agradecida”, confesaba en uno de sus vídeos.

La gala se celebrará el próximo 15 de noviembre. La cantante se encontrará en Las Vegas con numerosos artistas internacionales, pero también españoles. Y es que Miguel Bosé es otro de los presentadores confirmados a la entrega de premios. ¡Enhorabuena a todos!

