Aitana se desnuda en Instagram tras su polémica foto en bañador

5 “Uhhh”, escribía junto a la imagen de su desnudo en la playa

La foto ha provocado numerosos comentarios: “This girl is on fire🔥”, escribía Famous, ganador de ‘Operación Triunfo 2018’, “Pues claro que Sí”, le decía Alba Reche. Pero no solo rostros conocidos le han dado su opinión: “Madre mía 😍”, “Preciosa💛”, “Es un pájaro no, es un avión no, es Aitana haciendo que se derrita España entera”.

Hay que recordar que Aitana protagonizó una de las polémicas más sonadas en las redes sociales cuando compartió unas imágenes en biquini desde Los Ángeles. Muchos de sus seguidores la criticaron, lo que le obligó a eliminar la publicación. Poco después, volvió a compartirlas.